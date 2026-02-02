Durva részleteket osztott meg a kis híján halálra vert nő – videó

Hírlevél
Megdöbbentő kegyetlenséggel támadt rá élettársára egy Tiszavasváriban élő férfi, miután egy jelentéktelen vitát követően a felismerhetetlenségig összeroncsolta az asszony arcát. A 39 éves áldozat a kórházban magához tért. Kiderült, mire emlékszik.
Felfoghatatlan kegyetlenséggel támadt élettársára egy férfi Tiszavasváriban, aki egy banális élelmiszervitát követően verte félholtra párját. Az asszony arcát a felismerhetetlenségig szétzúzó férfi nemcsak ütötte és rugdosta az áldozatát, hanem fojtogatta is, így a kórházban ápolt 39 éves nő otthonában a legsúlyosabb erőszak áldozatává vált – írta a Szon.hu.

Kegyetlen erőszakot kellett átélni egy nőnek, már csak a kórházban tért magához
Fotó: Tények.hu 

A sonka miatt szabadult el a gyilkos erőszak

Húsz percen múlt az életem”

 – emlékezett vissza a kórházi ágyán az a 39 éves tiszavasvári nő, akit élettársa a felismerhetetlenségig összeroncsolt egy banális vita miatt. A férfi egy átmulatott éjszaka után támadt rá az alvó asszonyra, akit a 

hajánál fogva rángatott le az ágyról, majd módszeresen verni kezdte, mert azt hitte, a nő megette a sonkát.

A brutális bántalmazás során az asszony állkapcsa szilánkosra tört, fogai kihullottak, és több bordája is megrepedt, miközben támadója egy zsákkal még fojtogatta is.

A bíróság azóta elrendelte az agresszív férfi letartóztatását, bár ő 

a nyilvánvaló bizonyítékok ellenére is tagadja bűnösségét, és azt állítja, őt magát is megverték. 

Az áldozat, akinek az életét csak az orvosok gyors beavatkozása mentette meg, most rettegésben él, hiszen elmondása szerint ötévnyi folyamatos lelki és fizikai erőszak után végül majdnem a sírba került.

