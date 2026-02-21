Megverte és megerőszakolta 15 éves nevelt lányát egy dorogi férfi, megdöbbentő ítélet született

Az Origo.hu kérdésekkel fordult az Esztergomi Járásbírósághoz és a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészséghez miután nemrég kiderült: egy dorogi nevelőapa többször is bántalmazta és megerőszakolta 15 éves nevelt lányát és elsőfokon mindössze két évnyi börtönbüntetést kapott a férfi. Az ügyben az ügyészség nem nyújtott be fellebbezést, a vádlott viszont enyhítést kért. Ha az ítélet jogerőre emelkedik, vagyis a másodfokú bíróság sem változtat rajta, akkor jó magaviselet esetén az erőszakos nevelőapa akár egy év és négy hónap letöltése után szabadulhat.

Fizikai és szexuális erőszakot is elkövetett a dorogi férfi, akár már alig több mint egy év letöltése után szabadulhat (illusztráció)

Fotó: Shutterstock/Inna Kandybka

Fizikai, érzelmi és nemi erőszak

Előfordult, hogy a férfi leitatta fiatalkorú áldozatát, de olyan is megesett, hogy azt mondta: csak akkor találkozhat a barátaival, vagy használhatja mobilját, ha lefekszik a férfival. A nevelőapa többször megütötte, büntetésből térdepeltette a lányt. Az ügyészség mellékbüntetésként három évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától és minden olyan tevékenységtől, amely során kiskorúakkal léphet kapcsolatba.

Az ügyészség álláspontja

Horváth Sándor, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség szóvivője kérdésünkre elmondta: a nevelőapát folytatólagosan elkövetett szexuális visszaélés bűntettével vádolták, amiért jelen esetben három évig terjedő szabadságvesztés szabható ki. Kérdésünkre, hogy az ügyészség miért nyújtott be fellebbezést súlyosabb büntetés kapcsán, nem kaptunk választ. Mindenesetre ez egy döntő momentum: emiatt még akkor sem ítélheti súlyosabb büntetésre a vádlottat a másodfokú bíróság, ha azt az eljáró bírói tanács kívánatosnak tartaná.

A bíróság szerint az ügyészi indítványhoz képest súlyosabb büntetést kapott

Kérdésünkre Szabó Ferenc, a Tatabányai Törvényszék szóvivője elmondta: az ügyészség a vádiratban azt indítványozta, hogy amennyiben a nevelőapa lemond a tárgyalás jogáról és elismeri a bűncselekmény elkövetését, a bíróság 1 év 8 hónap börtönre ítélje. Mellékbüntetésként végleges eltiltást kapjon minden olyan foglalkozástól, amelynek keretében tizennyolc éven aluliakkal kerülhet kapcsolatba, illet 2 év közügyektől eltiltást kértek.

Mivel beismerésre nem került sor, a bíróság tárgyalást tartott és az ügyész indítványnál súlyosabb büntetést szabott ki.

A bíróság enyhítő körülményként értékeli a jelentős időmúlást és a vádlott büntetlen előéletét. A vádlott a büntetés kétharmad részének letöltését követően bocsátható szabadon a legkorábban. A szóvivő szerint nem volt olyan körülmény, ami kizárta volna ezt a lehetőséget.