Ezek voltak a Morrison's 2-ben megölt fiú utolsó szavai

Mély gyászban őrzi fia emlékét a belvárosi Morrison's 2 klubban történt verekedés során meggyilkolt 25 éves F. Gábor édesanyja. Zsuzsanna fájdalmasan idézte fel utolsó beszélgetésüket, amikor a fiatalember még almás pitét kért tőle, mielőtt egy lány védelmére kelt volna a végzetes támadásban. A megtört asszony képtelen feldolgozni gyermeke elvesztését, aki barátságos és segítőkész természetével sokak szívéhez közel állt – írta a Blikk.hu.

Fotó: Polkorekt.hu

„Napról napra nehezebb” – nem bocsát meg a Morrison's 2-ben meggyilkolt fiú édesanyja

Megrázó őszinteséggel beszélt a Morrison's 2 klubban történt brutális gyilkosság utáni pokoli időszakról F. Gábor édesanyja.

Zsuzsanna képtelen feldolgozni legkisebb gyermeke elvesztését, aki önzetlensége és segítőkészsége miatt sietett egy lány segítségére azon a végzetes éjszakán, ám a támadó két, fejre mért ütéssel kioltotta az életét.

A gyászoló anya fájdalmasan idézte fel, hogyan omlott össze élete a hír hallatán és hogyan várja a mai napig hiába a telefonhívást, amelyben fia ismét megszólal.

Ami történt, arra nincs – és nem is lehet – bocsánat”

– jelentette ki határozottan az asszony, hozzátéve, hogy a 25 évesen meggyilkolt, tervektől és életerőtől duzzadó fiának emléke és a mérhetetlen fájdalom mindennapjaik része marad.

A történet különös tragédiája, hogy a fiatalok eredetileg máshová indultak bulizni, de egy hirtelen ötlettől vezérelve végül a budapesti szórakozóhelyen kötöttek ki.

A hatóságok emberölés gyanújával vizsgálják az ügyet, amelyben a támadó brutális erővel vetett véget a fiatalember életének.