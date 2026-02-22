Bujkáló fantom ijesztgeti a kaposváriakat

Gyorsan elkezdett terjedni a Somogy vármegyei és kaposvári közösségi oldalakon egy fotó és mellett egy figyelmeztető felhívás, amelyet egy kaposvári ingatlantulajdonos tett közzé, miután szombaton egy ismeretlen férfi megpróbált bejutni a belvárosi lakásába. A Sonline.hu szerint a posztoló bejelentést tett a rendőrségen, és sikerült lefotóznia a "bujkáló fantomot".

Rendőrségi bejelentés után keresik a képen látható férfit Kaposváron, a bujkáló fantomot jól ismerik a rendőrök

A Gróf Apponyi Albert közben található lakásunkba benyitott egy idegen férfi. Szerencsére azonnal meghallottam, így még az előszobából ki tudtam az ajtóval tolni"

– írta a poszt szerzője.

A tulajdonos arra kéri a környéken élőket, ha bárki meglátja a közelben a furcsa, ijesztő idegent, azonnal értesítse a rendőröket. A poszt alatti hozzászólásokból kiderül, hogy a borostás "fantom" az Arany János utcában és a Virág utca környékén is felbukkant.

Az utóbbi esetnél azt írták, a hívatlan látogató az előszobából mindent ellopott.

Keresik a bujkáló fantomot

Valójában csak a lakosok számára ismertelen és néha láthatatlan, a rendőrök pontosan tudják, ki a "bujkáló fantom". Batta Zsolt, a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletese a helyi újságíróknak elárulta, a fotón egy nagyjából 50 éves, büssüi férfi látható, akit már a múlt héten is bevittek a kapitányságra hasonló ügyek miatt.

Hozzátette, hogy a bíróság bűnügyi felügyelet alá helyezte az érintettet, de ő megszökött, úgyhogy most keresik.

A rendőrök azt kérik, aki felismeri és látja a férfit, haladéktalanul jelezze a 112-es segélyhívón, de a Telefontanú zöldszámán, a 06-80-555-111-es számon is tehet bejelentést.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár

szóbeli bántalmazás,

lelki bántalmazás,

fizikai bántalmazás,

szexuális erőszak,

csalás,

online csalás áldozata,

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.