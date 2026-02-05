Nem mind arany, ami fénylik: az FBI közreműködésével csaptak le magyar csalókra – videóval

A nyomozás három hónappal ezelőtt, egy pénzügyőr által, a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren kiszúrt, az Egyesült Államokba tartó gyanús csomaggal indult. A szállítmány feladószelvényén ugyanis a Magyar Államkincstár neve is szerepelt. A megérzés nem csalt, a csomagban aranylapok sorakoztak, amelyekről hamar bebizonyosodott, hogy hamisak, ugyanis ezek mindössze 1 százalék aranytartalmú réz- illetve cinklemezek voltak. Amint felmerült a bűncselekmény gyanúja, a KR NNI nyomozásba kezdett, amelybe – az USA érintettsége miatt – az FBI ügynökei is bekapcsolódtak – írja a Blikk.

A több mint 200 millió forint értékben elkövetett csalássorozat felgöngyölítésébe az FBI is bekapcsolódott

Fotó: Police.hu

A nyomozók heteken belül kiderítették, hogy az aranylapok illegális értékesítése három győri férfihez köthető. A csapatot a 20 éves P. Márk irányította, ő volt a csalássorozat ötletgazdája és koordinátora.

A gyanú szerint Goldamac, Emaar Gold és Emaar Bullion néven webáruházakat hoztak létre, majd ezeken a külföldi webáruházból pár ezer forintért megrendelt réz-, illetve cinklemezeket aranyként, a világpiaci árnál jóval kedvezőbb áron hirdették meg.

A befektetőket, – akik mindannyian amerikaiak voltak – a közösségimédia-felületeken közzétett hirdetésekkel cserkészték be. Ezekkel a 19 éves L. Artúr foglalkozott, míg a csomagolást és a szállítmányok feladását a 25 éves R. Dávid végezte.

Nyomozni kezdett az FBI is

Míg a KR NNI nyomozói a hazai szálakat igyekeztek felgöngyölíteni, illetve az aranylapok beszerzési forrását azonosítani, addig az FBI-ügynökök a newarki (New Jersey állam) kirendeltségen a sértettek azonosítását végezték.

Végül 442 csomagfeladást tudtak nyomon követni, és tekintve, hogy az egyes sértettek esetében a kár félmillió és ötmillió forint közé tehető, a becsült összes kárösszeg meghaladja a 216 millió forintot.

1 százalék nemesfém tartalmú „aranylapokkal” üzleteltek a győri fiatalok Fotó: Police.hu

Így ért véget az édes élet

Miután minden láncszem a helyére került, a magyar nyomozók és az FBI-ügynökök megszervezték a három csaló elfogását. P. Márkot a budapesti repülőtéren akkor csípték el, amikor január 29-én Dubajból érkezett Magyarországra. L. Artúrt ugyanezen a napon, szintén Budapesten fogták el, R. Dávid kezén pedig másnap Győrben kattant a bilincs, ő éppen Thaiföldről tért haza.