fegyver

Két lányt meglőttek egy belvárosi utcán

A román főváros 5. kerületében két kamaszfiú négy lány felé lőtt. Kettőt is el is találtak a fegyvereikkel.
Huszonnégy órára őrizetbe vettek egy 17 és egy 18 éves fiút Bukarestben, miután úgynevezett "nem halálos" fegyverekkel (valószínűleg "megállító fegyverek" voltak) négy lány felé lőttek, és közülük kettőt el is találtak – írta meg a Maszol.ro.

A támadás során két lányt találtak el, a rendőrség gyorsan reagált és lefoglalta a fegyvereket
Fotó: Shutterstock/illusztráció

Fegyverrel lőttek Bukarest utcáin

A rendőrség közleménye szerint az eset hétfő este történt az 5. kerület egyik útkereszteződésében: a fiúk összevesztek a lányokkal, majd a konfliktus hevében fegyverrel rájuk lőttek, aztán kereketoldottak.

A négy fiatal közül kettőt – egy 16 és egy 17 éves lányt – a lövedékek a végtagjaikon találták el. A sértettek nem igényeltek orvosi ellátást, és elutasították a kórházba szállítást"

– írták közleményben. A rendőrök gyorsan azonosították a támadókat, akiket elfogtak és a kapitányságra vittek, a fegyvereket pedig lefoglalták. Az ügyet a bíróság elé terjesztik.

Januárban számoltunk be róla, hogy egy tizenegy éves fiú haragból megtöltötte apja fegyverét, majd álmában lelőtte vele az apját, amiért az elvette tőle a Nintendóját.

 

