Korrupt rendőröknek adták ki magukat a fegyveres rablók, ítéletet hoz a bíróság

A fegyveres rablás még 2016 augusztusában történt Biatorbágyon, amikor négy maszkos férfi a hajnali órákban betört egy jó körülmények között élő házaspár otthonába. A lakásban ekkor a pár és mindössze féléves gyermekük aludt, mit sem sejtve arról, hogy perceken belül rémálommá válik az éjszakájuk – írta a Bors.

Fegyveres rablás az éjszaka közepén

Fotó: Pexels

A támadók magukat korrupt rendőröknek adták ki, fegyvernek látszó tárggyal fenyegetőztek, miközben az asszonyt gyorskötözővel egy székhez kötözték, a férfit pedig megbilincselték. A zsarolás megtette hatását, a sértettek csaknem 71 millió forint értékben adtak át ékszereket, órákat és készpénzt a bűnözőknek.

A rablók távozásuk előtt még a síró kisgyermeket is az összekötözött anya ölébe helyezték, majd takarót borítottak a családra, ez a mozzanat pedig különösen megrázta még a nyomozókat is.

Évek után jött az áttörés a fegyveres rablás ügyében

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói a napokban azonosították és elfogták az egyik feltételezett elkövetőt. A férfi ellen a Pest Vármegyei Főügyészség különösen jelentős értékre elkövetett rablás és más bűncselekmények miatt indítványozta a letartóztatást.

Az ügyészség szerint a büntetett előéletű gyanúsított esetében fennáll a szökés, a tanúk befolyásolásának, valamint az újabb bűncselekmények elkövetésének veszélye, ezért a legszigorúbb kényszerintézkedést tartják indokoltnak.

A végső döntést a Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírája hozza meg, aki pénteken határoz a férfi letartóztatásáról.

A közelmúltban is történt Vas vármegyében egy nem mindennapi fegyveres rablás, a rendőrség keresi az elkövetőt és a lakosság segítségét is kéri.