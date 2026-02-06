Fejbe lőtte a tízéves quadozó kislányt, mégsem megy börtönbe a pécsi férfi

A férfi egy pécsi airsoft-pályát vezetett, és 2020. augusztus 20-án délelőtt is ott tartózkodott, a pályán lévő játékosokkal együtt. A vádlottat már korábban is zavarta, hogy az airsoft-pálya melletti erdei úton két gyerek quadokkal közlekedik. Ezért vállhoz emelt airsoft-fegyverrel, 8–20 méter távolságról, célzott lövéssel rövid sorozatot adott le a quaddal mozgásban lévő tízéves lány irányába, és fejbe lőtte. A gyermek bukósisakot vagy más, arcát, fejét védő eszközt nem viselt – írja a Bama.hu a Pécsi Törvényszék közleménye alapján.

Air-soft fegyverrel, célzottan fejbe lőtte a quadozó tízéves kislányt Fotó: illusztráció/Pexels

A lövedék eltalálta a kislány fejét, ennek következtében nyolc napon belül gyógyuló sérülést, a jobb szem tompa traumáját szenvedte el.

Súlyosabb sérülést is okozhatott volna, amikor fejbe lőtte

A bíróság álláspontja szerint a férfi szándéka eshetőlegesen súlyosabb sérülés okozására is kiterjedt, mivel a védőeszközt nem viselő, gyermekkorú sértett fejére adott le célzott sorozatot. Amennyiben a lövedék egy centiméterrel beljebb, a pupilla irányában éri a szemét, akkor nyolc napon túl gyógyuló sérülést, sőt, maradandó fogyatékosságot is okozhatott volna.

Ezért a másodfokon eljáró Pécsi Törvényszék K. Z. vádlottat maradandó fogyatékosságot okozó súlyos testi sértés bűntettének kísérlete miatt jogerősen egy év három hónap börtönre ítélte, melynek végrehajtását két év próbaidőre felfüggesztette.

Még rosszabbul járt az a hétéves kisfiú, akit egy elmebeteg bűnöző késelt meg. A 25 éves férfi ámokfutása során két nőt is megsebesített. A témáról bővebben ebben a cikkünkben olvashat.