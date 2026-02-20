Ócska mobiltelefon miatt fejszenyéllel verték össze a kétgyermekes apát

Egy korábban zálogba adott, törött hátlapú mobiltelefon miatt alakult ki vita egy Tisza-tó melletti településen. Egy fejszenyél végül a brutális bántalmazás eszközévé vált, amikor a két testvér rátámadt a sértettre. A Szoljon.hu számolt be a sokkoló támadásról.

A fejszenyéllel nemcsak a szélvédőt törték be, hanem a sértett fejét is ütlegelték Fotó: Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség/Szoljon.hu

Fejszenyél került elő egy húszezer forintos mobiltelefon miatt

A vádirat szerint a 21 éves idősebb testvér tavaly februárban húszezer forintért adta zálogba mobiltelefonját a sértettnek azzal a kikötéssel, hogy két hét múlva visszavásárolja. A visszaváltásra végül csak 2025. március 23-án került sor.

A sértett rokonlátogatásból hazafelé üzenetben jelezte, hogy visszaviszi a készüléket. Feleségével és két kisgyermekével együtt autóval ment a vádlottak lakóhelyére, és a kapu előtt parkolt le.

Majd kiszállt a járműből, bekiabált az udvarra, hogy jöjjenek ki hozzá az utcára. Hamarosan heves szóváltás alakult ki a sértett és a testvérpár között, ami gyorsan elmérgesedett.

A családja szeme láttára verték össze

A fiatalabb vádlott kifutott az udvarról, és a sértettet a szomszéd ház kerítéséhez szorította. Ekkor az idősebb testvér egy méretes fejszenyéllel több ütést mért rá, a fejét sem kímélte.

A férfi a sokkoló bántalmazás ellenére el tudott menekülni, és beszállt az autójába. A fiatalabb vádlott ekkor a testvérétől elvett fejszenyéllel nagy erővel betörte a jármű szélvédőjét. A sértett végül családjával együtt elhagyta a helyszínt.

Vádemelés a testvérpár ellen

A Szolnoki Járási Ügyészség csoportosan, felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat a 18 és 21 éves testvérpár ellen.

A vádemelésről a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség számolt be. Dr. Lánczi Rajmund sajtószóvivő közölte: az érintett település nevét jogszabályi kötelezettség miatt nem hozhatják nyilvánosságra, mivel háromezer fő alatti lélekszámú településről van szó, amely a Tiszafüredi járáshoz tartozik.

Az ügyészség az idősebb testvérrel szemben – aki a cselekményt felfüggesztett szabadságvesztés hatálya alatt követte el – börtönbüntetés kiszabását indítványozta. A büntetlen előéletű öccsével szemben felfüggesztett szabadságvesztést kértek.