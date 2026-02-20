Ócska mobiltelefon miatt fejszenyéllel verték össze a kétgyermekes apát

Egy korábban zálogba adott, törött hátlapú mobiltelefon miatt alakult ki vita egy Tisza-tó melletti településen. Egy fejszenyél végül a brutális bántalmazás eszközévé vált, amikor a két testvér rátámadt a sértettre. A Szoljon.hu számolt be a sokkoló támadásról.
Fejszenyél került elő egy húszezer forintos mobiltelefon miatt
A vádirat szerint a 21 éves idősebb testvér tavaly februárban húszezer forintért adta zálogba mobiltelefonját a sértettnek azzal a kikötéssel, hogy két hét múlva visszavásárolja. A visszaváltásra végül csak 2025. március 23-án került sor.
A sértett rokonlátogatásból hazafelé üzenetben jelezte, hogy visszaviszi a készüléket. Feleségével és két kisgyermekével együtt autóval ment a vádlottak lakóhelyére, és a kapu előtt parkolt le.
Majd kiszállt a járműből, bekiabált az udvarra, hogy jöjjenek ki hozzá az utcára. Hamarosan heves szóváltás alakult ki a sértett és a testvérpár között, ami gyorsan elmérgesedett.
A családja szeme láttára verték össze
A fiatalabb vádlott kifutott az udvarról, és a sértettet a szomszéd ház kerítéséhez szorította. Ekkor az idősebb testvér egy méretes fejszenyéllel több ütést mért rá, a fejét sem kímélte.
A férfi a sokkoló bántalmazás ellenére el tudott menekülni, és beszállt az autójába. A fiatalabb vádlott ekkor a testvérétől elvett fejszenyéllel nagy erővel betörte a jármű szélvédőjét. A sértett végül családjával együtt elhagyta a helyszínt.
Vádemelés a testvérpár ellen
A Szolnoki Járási Ügyészség csoportosan, felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat a 18 és 21 éves testvérpár ellen.
A vádemelésről a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség számolt be. Dr. Lánczi Rajmund sajtószóvivő közölte: az érintett település nevét jogszabályi kötelezettség miatt nem hozhatják nyilvánosságra, mivel háromezer fő alatti lélekszámú településről van szó, amely a Tiszafüredi járáshoz tartozik.
Az ügyészség az idősebb testvérrel szemben – aki a cselekményt felfüggesztett szabadságvesztés hatálya alatt követte el – börtönbüntetés kiszabását indítványozta. A büntetlen előéletű öccsével szemben felfüggesztett szabadságvesztést kértek.
Az ügyben a Tiszafüredi Járásbíróság hoz döntést.
Szabadlábon a román baltás gyilkos – már az FBI is keresi
Már több mint fél éve tart a hajtóvadászat egy brutális román bűnöző után, aki kegyetlenségével egész Európát sokkolta. A gyilkos nyomtalanul eltűnt és a hatóságok szerint akár Magyarországon is rejtőzködhet. Érdeklik a részletek? Ide kattintva tudja elolvasni!
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.