Munkahelyén találtak rá egy gyógytornász felakasztott holttestére

A romániai Bodza–Buzău–megyei sürgősségi kórház magyar származású orvosigazgatója, Ștefania Szabo sebész szakorvos októberi, rejtélyes halála után ismét egy érdekes, kórházi halálesetről számolt be a Maszol.ro. A romániai hírportál a Pitești-i magánklinika gyógytornászáról írt. A 30 éves férfi február 2-én, hétfőn reggel bement a munkahelyére. Kollégái találtak rá felakasztott holttestére a rendelőjében. Akárcsak a 37 éves Szabóra, aki az orvosi szoba padlóján feküdt holtan.
A doktornő szervezetében kórházi altatószert, propofolt találtak, olyan mennyiségben, amibe bele lehet halni. Ezzel szemben azt még nem tudni, mi történt a gyógytornásszal.
Lehetett gyilkosság, de öngyilkosság is. Bár az ügyészségi források szerint a helyszínen nem találtak búcsúlevelet, így egyelőre nem tudni, mi vezethetett a tragikus döntéshez.
A felakasztott holttesten lévő sérülések árulkodók
A rejtélyes haláleset körülményeit még vizsgálják. A halottkém a férfi nyakán található sebek formája és elhelyezkedése alapján például könnyen meg tudja mondani, hogy önakasztásról van-e szó.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár
- szóbeli bántalmazás,
- lelki bántalmazás,
- fizikai bántalmazás,
- szexuális erőszak,
- csalás,
- online csalás áldozata,
joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.