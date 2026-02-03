Munkahelyén találtak rá egy gyógytornász felakasztott holttestére

A romániai Bodza–Buzău–megyei sürgősségi kórház magyar származású orvosigazgatója, Ștefania Szabo sebész szakorvos októberi, rejtélyes halála után ismét egy érdekes, kórházi halálesetről számolt be a Maszol.ro. A romániai hírportál a Pitești-i magánklinika gyógytornászáról írt. A 30 éves férfi február 2-én, hétfőn reggel bement a munkahelyére. Kollégái találtak rá felakasztott holttestére a rendelőjében. Akárcsak a 37 éves Szabóra, aki az orvosi szoba padlóján feküdt holtan.

Férfi árnyéka (illusztráció): felakasztott holttestre bukkantak egy romániai magánklinika rendelőjében

Fotó: Vojtech Okenka / Pexels.com

A doktornő szervezetében kórházi altatószert, propofolt találtak, olyan mennyiségben, amibe bele lehet halni. Ezzel szemben azt még nem tudni, mi történt a gyógytornásszal.

Lehetett gyilkosság, de öngyilkosság is. Bár az ügyészségi források szerint a helyszínen nem találtak búcsúlevelet, így egyelőre nem tudni, mi vezethetett a tragikus döntéshez.

A felakasztott holttesten lévő sérülések árulkodók

A rejtélyes haláleset körülményeit még vizsgálják. A halottkém a férfi nyakán található sebek formája és elhelyezkedése alapján például könnyen meg tudja mondani, hogy önakasztásról van-e szó.

