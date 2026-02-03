Hírlevél
felakasztott holttest

Munkahelyén találtak rá egy gyógytornász felakasztott holttestére

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hétfőn bukkantak rá egy ismert romániai, Pitești-i magánklinika gyógytornászára a kollégái, már nem élt. A férfi felakasztott holtteste utalhat öngyilkosságra, de lehetett gyilkosság is, nyomoznak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
felakasztott holttestștefania szabomunkahelyöngyilkosságnyomozásgyilkosságkórházbántalmazásRejtélyes halálesetekgyógytornász

A romániai Bodza–Buzău–megyei sürgősségi kórház magyar származású orvosigazgatója, Ștefania Szabo sebész szakorvos októberi, rejtélyes halála után ismét egy érdekes, kórházi halálesetről számolt be a Maszol.ro. A romániai hírportál a Pitești-i magánklinika gyógytornászáról írt. A 30 éves férfi február 2-én, hétfőn reggel bement a munkahelyére. Kollégái találtak rá felakasztott holttestére a rendelőjében. Akárcsak a 37 éves Szabóra, aki az orvosi szoba padlóján feküdt holtan. 

Férfi árnyéka (illusztráció): felakasztott holttestre bukkantak egy romániai magánklinika rendelőjében
Férfi árnyéka (illusztráció): felakasztott holttestre bukkantak egy romániai magánklinika rendelőjében
Fotó: Vojtech Okenka / Pexels.com

A doktornő szervezetében kórházi altatószert, propofolt találtak, olyan mennyiségben, amibe bele lehet halni. Ezzel szemben azt még nem tudni, mi történt a gyógytornásszal. 

Lehetett gyilkosság, de öngyilkosság is. Bár az ügyészségi források szerint a helyszínen nem találtak búcsúlevelet, így egyelőre nem tudni, mi vezethetett a tragikus döntéshez. 

A felakasztott holttesten lévő sérülések árulkodók

A rejtélyes haláleset körülményeit még vizsgálják. A halottkém a férfi nyakán található sebek formája és elhelyezkedése alapján például könnyen meg tudja mondani, hogy önakasztásról van-e szó.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

 

 

