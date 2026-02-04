Megdöbbentő részleteket osztott meg a Bors a Heves vármegyei Lőrinciben történt támadásról. 2025. április 4-én a helyi focipályán veszett össze a 14 éves Jázmin és a 15 éves Jennifer. A vita nem maradt a sértések szintjén. Jennifer szólt a családjának, akik hamar ott termettek és lefogták Jázmint, hogy Jennifer el tudjon bánni a mozdulni sem tudó, kiszolgáltatott helyzetben lévő lánnyal. Ezzel nem ért véget a történet, mivel a rokonai is beszálltak. Jázmint végül brutálisan összeverték, mégis gyanúsított lett. Az egyik támadója ugyanis egy valójában felháborító trükkel állt elő.

Felháborító, megsértette a foga az öklét, ezt sérelmezik

Fotó: Pixabay.com/Pexels.com

A kamaszlány a nyakán és a fején sérült meg.

Több helyen kitépték a haját, és addig verték, amíg ki nem kényszerítették belőle a megalázó mondatot: „csicska vagyok”.

A támadás nemcsak fizikai sérüléseket okozott neki, hanem súlyos lelki traumát is hagyott maga után.

Az áldozat édesapja elárulta, hogy 5 felnőtt verte meg a lányát és egy fiú miatt vesztek össze, mivel mindekettőjüknek azt mondta, a másik pletykákat terjeszt róla. Soha semmi bajuk nem volt egymással.

Jázminnak sérült volt a lába eleve, ő nem is hívta volna ki verekedni a másik lányt, ez a fiú ugrasztotta őket össze, brahiból. Nem tudta, hogy ilyen súlyos következményei lesznek. Hazudott mind a két lánynak, hogy a két lány összeverekedjen, mert ő ezt nézni akarta"

– közölte a férfi, aki lánya barátnőitől tudta meg, hogy mi történt.

Felháborító! A támadók állítják be magukat áldozatnak

A történtek után Jennifer és családja nem ismerte el a bántalmazást. Még arról is beszéltek, hogy ügyvédhez fordulnak. Az ügyben garázdaság miatt indult eljárás a Hatvani Rendőrkapitányságon, amelynek a nyomozója jelezte, hogy beszélni akar az összevert lánnyal, de nem akármilyen minőségben.

Érkezett egy idézés, miszerint a lányomat gyanúsítottként fogják meghallgatni

– mesélte Jázmin édesapja a bulvárlapnak, hozzátéve:

Azt mondták a rendőrök, hogy azért van erre szükség, mert Jennifer keze megsérült a lányom fogától, amikor ököllel arcon ütötte őt. Ezért feljelentette a lányomat. Tehát már ott tartunk, hogy senkit nem érdekel, hogy Jázmint felnőttek fogták le és összeverték!"

Jázmin édesapja bízik benne, hogy a nyomozók rájönnek, az egész csak egy félreértés, és az ő lánya az áldozat.