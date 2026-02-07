Felháborító! Három nap alatt négyszer vertek össze egy kislányt Pápán

Egy kislányt kamaszok berángattak egy sikátorba, megpofozták, a haját tépték és egy kőfalba verték a fejét, amiről felvétel is készül. A 14 éves gyerekre három nap alatt négyszer támadtak rá, rendesen megverték. Felháborító tetteiket a TV2 Tények is bemutatta.

Videón a megvert kislány, felháborító felvételek

Fotó: TV2 Tények

Mint kiderült, a pápai kislánynak megsérült a koponyája és az arca.

Ő és édesanyja is nyilatkozott a tévéseknek. Az asszony azt mondta, sokkot kapott, amikor meglátta a felvételt.

A támadók ellen büntetőeljárás indult.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Tud valamilyen felháborító dologról? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár

szóbeli bántalmazás,

lelki bántalmazás,

fizikai bántalmazás,

szexuális erőszak,

csalás,

online csalás áldozata,

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.