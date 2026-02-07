Felháborító! Három nap alatt négyszer vertek össze egy kislányt Pápán

Egy kislányt kamaszok berángattak egy sikátorba, megpofozták, a haját tépték és egy kőfalba verték a fejét, amiről felvétel is készül. A 14 éves gyerekre három nap alatt négyszer támadtak rá, rendesen megverték. Felháborító tetteiket a TV2 Tények is bemutatta.
Mint kiderült, a pápai kislánynak megsérült a koponyája és az arca.
Ő és édesanyja is nyilatkozott a tévéseknek. Az asszony azt mondta, sokkot kapott, amikor meglátta a felvételt.
A támadók ellen büntetőeljárás indult.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Tud valamilyen felháborító dologról? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár
- szóbeli bántalmazás,
- lelki bántalmazás,
- fizikai bántalmazás,
- szexuális erőszak,
- csalás,
- online csalás áldozata,
joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.