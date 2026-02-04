„Szeretlek, de rád gyújtom a házat” – elképesztő családi balhé Hencidán

Egy 45 éves férfi úgy gondolta, a bírósági tárgyalásra nemcsak idézéssel, hanem fenyegetéssel is készülni kell. A rokonait tanúként hívták be egy ellene folyó eljárásban, ő pedig mindent megtett azért, hogy befolyásolja azt ki mit mond – írta a Haon.hu.

A fenyegetés a bíróságon is folytatódott

Fotó: MW archív (illusztráció)

A férfi nem hagyta a véletlenre, mit mondanak majd a családtagjai a bíró előtt, ezért előre eligazította őket, mit és hogyan kellene közölniük.

Fenyegetés a családban

A rendőrségi adatok szerint a férfi veréssel riogatta rokonait, de ennél is tovább ment, ugyanis azt is kilátásba helyezte, hogy felgyújtja a házukat, ha nem az ő verziója hangzik el a tárgyaláson.

A megfélemlítés nem is maradt következmények nélkül. A korábban több büntetőeljárásban érintett férfival szemben újabb nyomozás indult, ezúttal kényszerítés hatósági eljárásban bűntett gyanúja miatt.

A derecskei nyomozók elvégezték a szükséges eljárást, az ügy vizsgálata pedig lezárult. Az iratokat vádemelési javaslattal továbbították az ügyészségnek, ahol hamarosan eldőlhet, milyen következményekkel jár a tanúk megfélemlítése.

A megfélemlítés sajnos nem ismer határokat, még a fiatalabb korosztály esetében sem. Az Origo is beszámolt arról az esetről a közelmúltban, amikor egy kilencedikes diák a tanóra kellős közepén dezodorral és öngyújtóval égette meg osztálytársát.