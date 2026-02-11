A médiacézár, aki megérezte a halálát – 28 éve lőtték le Fenyő Jánost

1998. február 11-én egy piros lámpánál állt meg Budán, mit sem sejtve arról, hogy ez lesz élete utolsó perce. Fenyő János, a magyar médiavilág egyik legbefolyásosabb és legmegosztóbb alakja a fodrászához tartott, amikor a Margit körút és a Margit utca kereszteződésében utolérte a végzete. A támadója odalépett az autóhoz és könyörtelenül tüzet nyitott. A Mercedesben ülő médiacézárnak esélye sem volt. – idézte fel a történteket a Bors.

Fenyő János 28 évvel ezelőtt indult utolsó útjára

Fotó: Bors

Fenyő János és a végzetes leszámolás története

A gyilkosság után évekig csak találgatások keringtek. A rendőrség sokáig nem tudta bizonyítani ki állhatott a brutális kivégzés mögött, miközben a közvéleményben egyre hangosabbak lettek a pletykák. A nevekkel mindenki dobálózott, de a jogerős ítéletre hosszú évtizedeket kellett várni. A szálak a szervezett bűnözés világába vezettek és végül a bíróság kimondta, hogy a háttérben komoly érdekellentétek és hatalmi harcok húzódtak.

Fenyő János neve egy amerikai kitérő után robbant be igazán az üzleti életbe, amikor videókazetták forgalmazásába kezdett. A rendszerváltás utáni médiapiac aranylázában pedig villámgyorsan építette fel birodalmát és néhány év alatt multimilliomossá vált. Befolyása hatalmas volt, neve súlyt és sok esetben félelmet jelentett a szakmában.

Kemény kéz, nagyvonalú gesztusok

Sokan rettegték indulatos stílusa miatt, mások viszont kifejezetten rajongtak érte. Egyes történetek szerint, ha elégedetlen volt, keményen odacsapott akár nyilvánosan is. Máskor viszont meglepően nagyvonalú volt.

Egy legendás eset szerint amikor észrevette, hogy egyik munkatársa kopott cipőben jár, aki ezek a szavak hangoztak el szájából:

Tessék, vegyél magadnak egy jó lábbelit, a maradékból pedig menj el a barátnőddel vacsorázni.

Megérezte a veszélyt?

Az utolsó években már fegyverrel járt. A hozzá közel állók szerint félt. Állítólag többször beszélt arról, hogy tart attól, hogy valakik az életére törnek.

A tragédia napján azonban ugyanúgy indult útnak, mint bármely másik reggelen. A különbség csak annyi volt, hogy azon a piros lámpánál már várt rá a végzete.