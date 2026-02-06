Csalók próbálnak hasznot húzni Fenyő Miklós tragédiájából

Az egész országot megrázta a hír, amikor kiderült, hogy a magyar könnyűzene és rock and roll ikonja, Fenyő Miklós 78 éves korában elhunyt. A tragikus hír sok rajongót mélyen megrázott, azonban voltak, akik mindebben lehetőséget láttak a haszonszerzésre: adathalászok célozták meg a híresség követőit, visszaélve a nevével – írta a Borsonline.hu

Fenyő Miklós emlékét próbálják kihasználni a csalók, hamis befektetési platformokkal és kamu végrendeletekkel

Fotó: MTI/Turcsi Gábor

Adathalászok célozták meg Fenyő Miklós rajongóit hamis befektetésekkel

A család és a zenei közösség egyaránt gyászol, miközben a rajongók is feketébe öltöztek szívükben a hír hallatán. Az eMeRton-díjas énekes Facebook-oldalán jelentették be röviden:

A legmélyebb fájdalommal tudatjuk veletek, hogy Miklós a hajnali órákban örökzöld álomba szenderült... Zenéje, dalszövegei, színdarabjai, könyvei, az egész szellemisége örökre velünk marad. A család kéri, hogy a média és a közösségi oldalakon megnyilvánulók tiszteljék gyászukat!

A poszt alatt a követők könnyes emojikkal fejezték ki részvétüket, ám a csalók is azonnal észrevették az alkalmat.

Mindössze hat nappal a gyászhír közzétételét követően az elkövetők lemásoltak egy ismert magyar híroldalt, hogy álhíreket terjesszenek. A csalók egy hosszú, bulváros írásban azt állították, hogy Fenyő Miklós az utolsó pillanatban módosította végrendeletét. Az átverős szöveg szerint az énekes 90 ezer forintot fektetett be és az utolsó két évében és ezt 23 millió forintra duzzasztotta. Milliókról, luxusórákról, ingatlanokról és egy mesterséges intelligencia alapú befektetési platformról is írtak, amelyre a rajongóknak regisztrálniuk kellett, ha „milliomosok” akartak lenni.

Az egész csak csalás: valójában a kiberbűnözők a gyanútlan rajongók pénzére és adataira vadásznak.

Keleti Arthur, kiberbiztonsági szakértő szerint Magyarországon rendszeresek az ilyen esetek, amikor hírességek nevét felhasználva próbálnak csalni.

A csalók a kiberteret használják arra, hogy szomorú érzelmeket kiváltó csalikkal akasszanak horogra gyanútlan áldozatokat. Ennek egyik leghatásosabb módja egy ismert ember halálhírének keltése vagy egy valódi halálhír meglovagolása

– mondta ezt a Borsnak.