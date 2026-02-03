Megszólalt az Angyalföldön meggyilkolt fitneszmodell édesanyja – súlyos dolgokat állít

Amint arról az Origon is beszámoltunk, január 6-án érkezett bejelentés a rendőrségre, hogy a 29 éves nőt második napja nem tudják elérni az ismerősei. A hatóságok kiszálltak M. Dolli angyalföldi albérletéhez, ám nem nyitott ajtót, ezért a katasztrófavédelem segítségével rátörték a bejáratot. Odabent megtalálták a nő holttestét, a fiatal nőt halálra késelték. Az áldozat a sportvilágban és a közösségi médiában is ismert fitneszmodell volt, aki két éve költözött a fővárosba Oroszlányból. Gyilkosát másnap, XIX. kerületi lakhelyén elfogták, a bíróság egy hónapra letartóztatta, majd azonnal az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetbe szállították, mert felmerült hogy súlyos mentális zavarban szenvedhet.

A szomszédok hallották a gyönyörű fitneszmodell segélykiáltását Fotó: Facebook

Családja képtelen feldolgozni a fitneszmodell halálát

M. Dollit a múlt héten helyezték végső nyugalomra, most az édesanyja, Mónika szívbemarkoló posztot tett közzé a Facebookon – adta hírül a Borsonline.hu. Ebben az állítja, hogy a szomszédok közül többen is hallották lánya segélykiáltását, mégsem mentették meg az életét.

A kislányom elvesztése hatalmas, soha el nem múló fájdalom, de ami ezerszer jobban fáj, hogy most már kicsit tiszta fejjel végig tudom olvasni az ügyiratot, amiben a vallomások szerepelnek! Nem egy szomszéd hallgatta végig, hogy a kislányom üvölti, hogy segítség, segítség!”

– írja Mónika, aki azt is közölte, volt olyan ember, aki inkább elment otthonról, hogy ne hallja Dolli kétségbeesett kiabálását.

„Ember embernek farkasa”

A gyászoló édesanya úgy véli, a segítségnyújtást elmulasztó szomszédokat is felelősségre kellene vonni, hiszen gyermeke talán még ma is élne, ha valaki időben közbelép.

Kérdezem én, hogy lehet ezzel a tudattal élni, hogy az alapvető segítségnyújtást nem tettem meg egy embertársam felé? Mindig bebizonyosodik számomra, hogy ember embernek farkasa. Remélem, a segítségkérés mindig a fülükben fog csengeni. A karma dolgozik”

– fogalmazott az édesanya.