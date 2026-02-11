Nem csak hajvágást lehetett kérni a most bezáratott fodrászszalonban

Hírlevél
Két férfit vettek őrizetbe a kiskőrösi rendőrök egy nap leforgása alatt, miután kábítószer-kereskedelemmel összefüggésbe hozható bizonyítékokat találtak náluk. Egyikük egy fodrászszalonban árusíthatta a tiltott szereket.
A járőrök Kiskőrösön megállítottak egy személygépkocsit, amelynek 32 éves sofőrjénél kézzel sodort, kábítószergyanús cigarettát találtak. A férfi lakásán tartott kutatás során 285 gramm növényi törmeléket és több mint 100 gramm fehér port foglaltak le. A gyorsteszt a növényi anyagra kannabisz pozitív jelzést adott. Az ingatlanban több mint 5 millió forint készpénzt is lefoglaltak. A férfit kábítószer-birtoklás vétségének megalapozott gyanúja miatt kihallgatták és őrizetbe vették. A nyomozás során eljutottak egy fodrászszalonba is – írja a Police.hu.

Drogelosztóként is működött a három hónapra bezáratott fodrászszalon
Drogelosztóként is működött a három hónapra bezáratott fodrászszalon Fotó: Police.hu

Drogelosztóként működött a fodrászszalon

Az eljárás során a rendőrök azonosították azt a 31 éves kiskőrösi férfit is, akitől a gyanú szerint a drogot vásárolta. A díler lakásán és az általa üzemeltetett fodrászszalonban tartott kutatások alkalmával kábítószer-kereskedelemhez köthető eszközöket és szennyezett csomagolóanyagokat találtak és foglaltak le. A férfit kábítószer-kereskedelem bűntettének gyanúja miatt előállították és őrizetbe vették.

A hatóságok a fodrászüzletet közigazgatási eljárás keretében három hónapra bezáratták.

A veszprémi rendőrök hosszú időn keresztül figyeltek egy férfit, aki rendszeresen vett át csomagokat egy helyi automatánál. A gyanújuk hamar beigazolódott: a gyanúsított drogot rendelt az automatába, majd a kábítószert a baráti körében terjesztette.

 

