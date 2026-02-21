Most érkezett: erős földrengés volt Magyarországon

– Az ágy mozogni kezdett alattunk, a terrárium üvege hangosan kocogott. Hangja is volt, mintha egy hatalmas megpakolt teherautó menne el az utcában – írta a földrengésről egy a Kisalföld.hu kisbodaki olvasója, aki szerint olyan érzés volt átélni a földmozgást, mintha hullámozna alattuk a talaj.

Földrengés rázta meg Győr-Moson-Sopron vármegyét szombaton, háromnegyed 1-kor.

Fotó: Kisalföld.hu

Földrengés: mozgó bútorok, táncoló csillár

A szerkesztőséghez több beszámoló is érkezett, az emberek mozgó bútorokról, szekrényekről és lengedező lámpákról, csillárokról számoltak be. A földmozgás 10-15 másodpercig tartott.

A Kisalföld.hu szerint Dunakilitiről, Bezenyéről, Halásziról, Jánossomorjáról, Feketeerdőről, Dunaszigetről, Mosonszentmiklósról és Rajkáról is érkezett hozzájuk bejelentés.

A földmozgás 13:44-kor történt, a rengés epicentruma Mosonmagyaróvártól 15 kilométerre lehetett. A szeizmológusok most is dolgoznak az adatok kiértékelésén.

