Nem fogja elhinni, hol csapott le a fosófantom

Egyre hosszabb az a lista, ahol az országban garázdálkodó fosófantomok nyomot hagytak maguk után. A tettesek láthatóan sem a helyet, sem a környezetet nem válogatják meg. Korábban Kulcs egyik kapualjában bukkant fel a nem mindennapi „meglepetés”, Budapest több utcáját pedig olyan mértékben szennyezték be, hogy a takarítók csak locsolócsővel tudtak rendet tenni, de Szeged sem maradt ki a sorból. Csongrád-Csanád vármegye székhelén üzletek bejáratánál és még egy szökőkútban is hagytak nyomokat maguk után. Olyan helyeken, ahol normális körülmények között senki sem számít ilyesmire. Most újabb város került fel a térképre, ezúttal Mosonmagyaróvár lakóit sokkolta egy fosófantom a Ripost szerint.

Fosófantom garázdálkodik Mosonmagyaróváron Fotó: Hafidz Alifuddin / Pexels.com

Itt végezte el a nagydolgát a mosonmagyaróvári fosófantom

Szombat délelőtt megdöbbentő látvány fogadta az egyik mosonmagyaróvári társasház lakóit. A reggeli indulás helyett sokkoló „meglepetésbe” futottak bele:

a lift előtt egy emberi eredetű, méretes kupac hevert.

A lakók szerint kizárt, hogy állat hagyta volna ott. Egybehangzó véleményük szerint egyértelműen emberi ürülékről volt szó. Az eset gyorsan terjedni kezdett a helyi közösségi csoportokban, és nemcsak az érintett ház lakóit, hanem a környékbelieket is felháborította.

Ez határozottan nem lehetett kutyasz*r, ezt ember művelte. Meg aztán a kutyám jobban nevelt ennél, ő kibírja, míg leérek vele"

– magyarázta az egyik lakó, hozzátéve: az eb nem teszi tönkre az otthona körüli környezetet, amúgy meg ő azonnal felszedné, ahogy az utcán is szokta.

Undorító az ilyen nem ember... Ez egy lépcsőház, ahova vagy kulccsal, vagy csipogóval, esetleg lakás kóddal lehet bejönni... Szóval ez vagy egy itteni lakó, vagy egy itteni lakó vendégének a műve. Mindenesetre a fejét belenyomnám"

– közölte az előbbi kommentelő egyik szomszédja.

A Ripost információi szerint a kupacot még kikerülni sem nagyon lehetett:

az illető szinte centire pontosan a liftajtó elé ürített.

A környéken élők azt mondják, korántsem egyedi esetről van szó. Bár a rejtélyes elkövetővel még senki sem futott össze, hátrahagyott, kéretlen „meglepetés fekáliája” több lakónak is ismerős látvány volt.