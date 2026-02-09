Lecsapott a borsodi dezodoros fantom! - videóra vették

Egy tiszaújvárosi textilboltban olyan jelenetek játszódtak le, amelyekre senki nem számított. A fosztogatás gyanúja miatt a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság nyomozást indított egy 42 éves férfi ellen, akit a bíróság letartóztatott – írja a Boon.hu

Fosztogatás Borsodon, dezodorral támadt az eladóra Fotó: Részlet a Tények videójából/Boon.hu

A fosztogatás előre kitervelt volt

A nyomozás adatai szerint a férfi egy délelőtt bement az üzletbe, felmérte a terepet, majd elhatározta, hogy megszerzi a kasszában lévő pénzt. Ezután hazament, alkoholt fogyasztott, majd délután visszatért a boltba.

A gyanúsított ekkor egy húsz centiméteres pengéjű késsel rontott rá az idős eladóra, és felszólította, hogy adja át a napi bevételt.

Dezodorral próbálta megtörni az ellenállást

Hogy nyomatékosítsa a fenyegetést, a férfi az asszony arca felé egy ismeretlen spray-t fújt. Később kiderült, hogy a szer nem könnygáz, hanem egyszerű dezodor volt, ezt azonban az eladó nem tudhatta.

Az idős nő egy függönnyel próbált védekezni, és nem volt hajlandó átadni a pénzt. A támadónak végül be kellett érnie a pulton lévő táskával, amelyet megragadott, majd elmenekült a helyszínről.

Felháborodtak a környékbeliek

Az eset híre gyorsan elterjedt a városrészben. Többen értetlenül és felháborodva nyilatkoztak, volt, aki azt mondta, egyszerűen „kiakasztotta” a történtek sora, mások a közbiztonság helyzetét kérdőjelezték meg.

Eldobta a kést, de nem menekült meg

A férfi hazafelé menet eldobta a kést, a zsákmányolt táskát pedig otthon átkutatta, azonban értékes dolgot nem talált benne. A rendőrök rövid időn belül azonosították és elfogták.

A Tiszaújvárosi Járási Ügyészség indítványa alapján a bíróság egy hónapra elrendelte a gyanúsított letartóztatását, mivel fennállt a szökés, illetve az újabb bűncselekmény elkövetésének veszélye.

Kétségbeesésre hivatkozott

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint a férfi jövedelemmel nem rendelkezett, három kiskorú gyermeket nevel, és vallomásában azt mondta: kétségbeesésében követte el a fosztogatás bűncselekményét.

Az ügyben a bíróság dönt majd a felelősségéről, és amennyiben bűnösnek találják, börtönbüntetés is várhat rá – számolt be az esetről a Tények.hu.