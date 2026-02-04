Videón a brutális becsapódás: frontális ütközés lett az audis száguldásának a vége

Egy szombat esti közlekedési helyzet néhány pillanat alatt vált életveszélyes tragédiává egy forgalmas útszakaszon. A frontális ütközés, amelyet egy luxusautós okozott, olyan erejű volt, hogy a vétlen sofőr kocsiját több méteren keresztül tolta hátra a becsapódás után – írja a Bors.

A frontális ütközés végeredménye Fotó: Részlet a Tények videójából

Frontális baleset lett a száguldás vége Szombathelyen

A súlyos baleset Szombathelyen történt, ahol információk szerint több autó is nagy sebességgel haladhatott egymás közelében. A Zanati úton az egyik sofőr hirtelen fékezni kezdett, majd félrerántotta a kormányt, amitől megcsúszott.

Az irányíthatatlanná vált autó átsodródott a szemközti sávba, és hatalmas erővel nekicsapódott a vele szemben érkező, szabályosan közlekedő kocsinak.

A balesetről sokkoló videó került elő, amelyet egy arra haladó autó fedélzeti kamerája rögzített. A felvételen jól látszik, hogy a vétlen sofőrnek esélye sem volt elkerülni az ütközés. A helyszíni ellátás után kórházba szállították.

A sérült sofőr nyilatkozott a TV2 Tények műsorának. Elmondása szerint a másik autó nagy sebességgel érkezett a szembe sávban. Úgy fogalmazott: jobbra kanyarodott kis ívben, az autója még nem állt teljesen egyenesben, amikor hirtelen nekiütközött az Audi.

Hatalmas erő, totálkáros járművek

Az ütközés erejét jól mutatja, hogy a vétlen autó mintegy tíz métert csúszott hátra a becsapódás után. Bár a sofőr nem szenvedett életveszélyes sérüléseket, a járműve totálkáros lett. A másik két, feltételezetten nagy sebességgel haladó autó a baleset után elhajtott a helyszínről.

A rendőrség vizsgálja a baleset pontos körülményeit, különös tekintettel arra, hogy történt-e illegális utcai versenyzés, mert erre gyanakodnak, és azt is, hogy azok a sofőrök, akik elmenekültek, azonosíthatók-e.

A sokkoló videó újabb figyelmeztetés arra, milyen súlyos következményekkel járhat a felelőtlen száguldás: egyetlen rossz mozdulat is elég ahhoz, hogy egy közlekedési helyzetből tragédia legyen.

