Megérkeztek a képek a jégpáncélon frontálisan ütköző autókról

Hétfő reggel frontális baleset történt a 47-es számú főúton, Hódmezővásárhely elkerülő szakaszán. Egy olyan szakaszon, amelyen rendkívül veszélyesek voltak a körülmények. A Delmagyar.hu tette közzé a helyszínen készült fotókat.

Frontális baleset a 47-es főúton

Fotó: Donka Ferenc/Delmagyar.hu

Frontális ütközés a lefagyott úton

A vastag jégréteg miatt a járművek irányíthatatlanná váltak, az ütközést nem lehetett elkerülni. A baleset erejét jól mutatják a helyszínen készült képek is: az autók súlyosan megrongálódtak, a törmelékek beterítették az érintett útszakaszt.

A jégpáncél miatt a mentőegységek csak lassan tudták megközelíteni a baleset helyszínét. Az úttest állapota nemcsak az autósokat, hanem a segítségnyújtást is jelentősen nehezítette. A mentők két sérültet láttak el, majd kórházba szállították őket további vizsgálatokra.

A helyszínelés és a műszaki mentés idejére a 47-es főút érintett szakaszát teljes szélességében lezárták. A forgalmat elterelték, a torlódások gyorsan kialakultak a környéken.

