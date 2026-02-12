Hírlevél
Kalandos úton jutott el a dunaújvárosi kórházba az egyik Bács-Kiskun vármegyei idősek otthonából megszökött nyugdíjas. A Fülöpszállásról eltűnt férfit hatalmas összefogással keresték, végül sikerült megtalálni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Február 10-én éjszaka értesítette a Hírös Rescue Team Speciális Mentő Egyesületet a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság TIK ügyelete, miután riasztották őket az egyik nyugdíjasotthonból. A kutató-mentők útközben igyekeztek minél többet megtudni a Bács-Kiskun vármegyei Fülöpszállásról eltűnt férfiről. Kiderült, hogy a 71 éves N. Sándor egészségi állapota miatt különösen veszélyeztetett: demens és cukorbeteg, amelyről a mentőegyesület a közösségi oldalán is beszámolt. Eközben a kiskőrösi rendőrök a lakossághoz fordultak segítségért. Szerda délelőtt nagyszabású akció vette kezdetét. Még keresőkutyákat is bevetettek, hogy minél hamarabb rátaláljanak a nyugdíjasra – írta meg a Baon.hu

Mindent megtettek a Fülöpszállásról eltűnt férfiért
Mindent megtettek a Fülöpszállásról eltűnt férfiért
Forrás: Hírös Rescue Team Speciális Mentő Egyesület Facebook-oldala

Ekkora már tudták, hogyan szökött meg. Kimászott az ablakon éjszaka. 

Az eltűnését reggel vették észre. A nyugdíjas otthon dolgozóinak első dolga az volt, hogy átkutassák az épületet. Amikor nem találták meg, hívták a rendőröket. Öten siettek a helyszínre négy rendőrautóval és egy, úgynevezett területkutató kutyával.

Mindent megtettek a Fülöpszállásról eltűnt férfiért, aki kalandosan jutott el a dunaújvárosi kórházba

Mire a mentők a helyszínre értek, már több rendőr is a férfit kereste. A térfigyelő kamerák felvételei és a nyomkereső kutya segítségével végül sikerült rekonstruálni az útvonalát. A Solti úton elhagyta Fülöpszállást. A kutatást kutyás egységekkel és drónokkal folytatták az 52-es főúton. Eközben a rendőrök tanúk felkutatásával és további információk begyűjtésével támogatták az akciót.

A 71 éves férfi stoppolt, valaki felvette, tehát alkalmi sofőrrel jutott el Soltra, ahol zavartan kóborolt az utcákon egészen addig, amíg valaki nem hívta sa mentőket. 

A kalandvágyó nyugdíjast a dunaújvárosi kórházba szállították. A történet happy enddel zárult. A férfit megtalálták. Miután sikeresen megállapították, hogy kicsoda, lezárták a nyomozást utána. 

A Hírös Rescue Team Speciális Mentő Egyesület köszönetét fejezte ki a Bács-Kiskun vármegyei rendőrség gyors intézkedéseiért, valamint a szervezett és összehangolt munkáért. Kiemelték: az azonnali reakció, a szakmai felkészültség és az elkötelezett együttműködés bebizonyította, hogy kritikus helyzetekben emberéleteket is menthet.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

