Füst terjengett a Savaria IC-n, pánikba estek az utasok

Hajós Éva hétfőn Budapesten vett részt ortopédiai kezelésen a térdproblémája miatt, ahová az édesapja is elkísérte. Kelenföldön szálltak fel a Savaria InterCityre. Az utazás eleinte eseménytelenül zajlott. Még nem érték el Tatabányát, amikor hirtelen erős, kellemetlen szagot éreztek, amely leginkább égett gumira emlékeztetett. Ekkor még fogalmuk sem volt, mi történhetett, füst szállt fel az utastérben – idézte fel a Blikknek a nő.

Sűrű füst gomolygott a Savaria InterCityn február 9-én (illusztráció)

Fotó: Elti Meshau / Pexels.com

Nem sokkal később az emberek sorra felpattantak az ülésekről, miközben egyre sűrűbb füst töltötte meg a kocsit. Többen a szomszédos vagonnal próbálkoztak, de visszafordultak, mivel ott is hasonló volt a helyzet. A füst ekkor már olyan sűrű volt, mintha köd borította volna el a szerelvényt.

Beragadt fék okozta a gomolygó füstöt?

Már köhögtünk a fojtogató füsttől, amikor azt javasoltam édesapámnak, hogy menjünk ki az előtérbe, nehogy az ajtók lezárjanak, mi pedig bent rekedjünk. Más utasok is hasonlóan cselekedtek, valahogy szabadulni akartak. Az emberek pánikba estek, amit fokozott, hogy valaki azt mondta, ég a vonat. A két kalauz közül az egyik először arra hivatkozott, hogy a mozdonyvezető sokat fékezett, mert előttünk egy tehervonat van, de amikor az édesapám, aki vasutas volt, nem hitte el neki, akkor azzal jött, hogy beragadt fék mellett haladtunk 151 kilométer/órás sebességgel."

– tette hozzá.

Éva elmondása szerint a jegykezelő közölte velük, hogy a füstérzékelőket kikapcsolták, majd arra kérte az utasokat, próbáljanak megnyugodni, és ne pánikoljanak.

Ezt felesleges volt mondania, mert akkor már pánik volt, kiabáltak és rohangáltak az emberek. Néhány fiatal pedig arról számolt be, hogy minden kocsi füstöl. Egyébként hozzánk szemből, a másik kocsiból is csatakoztak utasok"

– emlékezett vissza.

A kalauz azt javasolta, hogy szellőztetés céljából nyissák ki a bukóablakokat, amelyek végül egészen Győrig nyitva is maradtak.

Mi ott átszálltunk, és nem tudjuk, hogy a vonatot továbbengedték-e. Mindenesetre a Fertődre menő járat kalauza azt mondta, a vonatot azonnal meg kellett volna állítani, és csak azután mehetett volna tovább, hogy meggyőződtek: minden rendben van. Amit egyébként több utastársunk is javasolt. Így utólag sajnálom, hogy nem készítettem fotókat, de hát olyan pánikban, félelemben voltunk, hogy eszünkbe sem jutott"

– mondta végül.