Akciófilmbe illő jelenetek Mezőkovácsházán: garázdaság fényes nappal

Egy 34 éves helyi nő 2024. május 8-án furgonnal közlekedett a Kossuth Lajos utcában, mellette 17 éves fia ült. Amikor megláttak egy gyalogosan haladó férfit, aki egy csikót vezetett futószáron, az indulatok azonnal elszabadultak és garázdaság lett belőle – írta a Beol.hu.

A garázdaság súlyos mértéket öltött a békés kis utcában

Fotó: Shutterstock (illusztráció)

A nő – aki haragban állt a férfival – megállt, a furgon ajtaja kivágódott és elsőként a kamasz fiú ugrott ki. Többször is ütni próbálta a férfit, ám az első csapások még nem találtak célba. A helyzet azonban gyorsan durvult. Néhány másodperccel később ugyanis az anya is beszállt a balhéba. Hátulról lefogta a férfit, aki a földre került. Ekkor a fiú már nem hibázott, többször fejen ütötte és megrúgta a sértettet, miközben az anya is részt vett a bántalmazásban. Az egész jelenet fényes nappal, az utcán zajlott, így mások is láthatták a megdöbbentő eseményeket.

Garázdaság egy csendes kis utcában

A támadás után a nő és fia visszapattantak a furgonba és elhajtottak, mintha mi sem történt volna. A férfi szerencsére csak könnyű sérüléseket szenvedett, amelyek nyolc napon belül gyógyultak, de a történtek messze nem maradtak következmények nélkül.

Az ügyészség szerint a kihívóan közösségellenes, erőszakos viselkedés alkalmas volt arra, hogy riadalmat és megbotránkozást keltsen. Külön súlyos körülményként értékelték, hogy az anya gyermekét is bevonta az erőszakba, ezzel súlyosan megszegve nevelési kötelezettségét és veszélyeztetve fia erkölcsi fejlődését.

A Gyulai Járási Ügyészség vádat emelt:

– a nő ellen kiskorú veszélyeztetése, garázdaság és könnyű testi sértés miatt,

– a fiú ellen pedig garázdaság és könnyű testi sértés miatt.

Az ügyészség indítványa szerint az anya elzárásra számíthat, míg a fiút próbára bocsáthatják pártfogó felügyelet mellett.

