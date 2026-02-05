Vascsővel estek egymásnak Zalában, rendőrök vetettek véget a brutális összetűzésnek

Hírlevél
1 órája
Durva jelenetek zajlottak le egy dél-zalai udvarban, ahol egy régi vita elfajult és rendőröknek kellett beavatkozniuk. A találkozóból végül garázdaság lett, méghozzá nem is akárhogyan, hiszen vascső, dulakodás és törött ablak is szerepelt a történetben.
Nem mindennapi balhé miatt riasztották a rendőröket február elején Nagykanizsán. Egy férfi kért segítséget a rendőröktől, mondván, hogy rátámadtak a saját otthonában. A helyszínen azonban hamar kiderült, hogy a garázdaság története jóval összetettebb annál, mint amit elsőre sejteni lehetett – írta a Zaol.hu.

Garázdaság lett a nézeteltérésből
Fotó: Police.hu

A két férfi eredetileg békés szándékkal találkozott. Egyikük azért hívta át ismerősét, hogy végre pontot tegyenek egy régóta húzódó konfliktus végére. A megbeszélés azonban már az udvaron zátonyra futott és a vita pillanatok alatt heves szóváltásba, majd dulakodásba csapott át.

Garázdaság vascsővel, majd az ablaktörés sem maradt el

A helyzet akkor fajult igazán el, amikor a 32 éves házigazda felkapott egy vascsövet és többször is lesújtott vele vendégére. A 36 éves férfi sem maradt adós a válasszal, ugyanis dulakodás közben nekilökte támadóját a szomszéd lakás ablakának, amely darabokra tört.

A verekedésnek végül a rendőrök vetettek véget. Mindkét férfi könnyű sérüléseket szenvedett, de az ügy jogi következmények nélkül nem maradt el. A nagykanizsai rendőrök mindkettőjüket elfogták és előállították, majd felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt hallgatták ki őket.

Legutóbb pedig Mezőkovácsházán történt egy nem mindennapi eset, ahol egy édesanya és annak tinédzser fia fényes nappal bántalmaztak egy férfit a nyílt utcán.

 

