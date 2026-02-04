Hírlevél
corvin - negyed

Mentőautó ütött el egy gyalogost a Corvin-negyednél, leállt a 4-6-os villamos

Egy mentőautó ütött el gyalogost a Corvin-negyednél, a villamos síneken. A gázolás miatt félórára megszakadt a 4-6-os villamosok közlekedése is.
Megkülönböztető jelzéssel vonuló mentőautó ütött el egy gyalogost a Corvin-negyednél, a síneken lévő átkelőn. A gázolás miatt a 4-6-os villamosok mintegy harminc percig nem közlekedtek a környéken. A gyalogos állapotáról egyelőre nincs hír, a helyszínre érkező másik mentő vitte el.

A gázolás miatt leállt a 4-6-os villamos forgalma is
Fotó: MW archív

Halálos gázolás miatt nem mozdult a villamos

Január elején írtunk hasonló esetről, amikor halálos gázolás miatt lezárták az Etele utat. Akkor egy kukásautó gázolt el egy zebrán áthaladó gyalogost, akinek az életét már nem lehetett megmenteni. A helyszínelés idejére leállították a villamosforgalmat is.

 

