A gázolás egy csendes makói utcában történt, ahol a megengedett 30 km/órás tempó helyett a sofőr közel kétszer ilyen gyorsan haladt. A vádirat szerint a férfi későn vette észre a balról érkező kerékpárost és bár az utolsó pillanatban fékezett, az ütközést már nem tudta elkerülni – írta a Délmagyar.hu.

A gázolás következménye lehet a jogosítvány végleges bevonása

Fotó: Magyarország Ügyészsége

Gázolás Makón

A biciklis a balesetben súlyos, nyolc napon túl gyógyuló fejsérüléseket szenvedett és kórházi ellátásra szorult. A történtek nappali fényviszonyok között zajlottak, így a hatóságok szerint a baleset megelőzhető lett volna.

Az ügyben a Szegedi Járási Ügyészség emelt vádat. A nyomozás pedig megállapította, hogy a balesetért elsősorban az autós felelős, ugyanakkor a kerékpáros is közrehatott, mivel a kerékpárút végén nem adta meg az elsőbbséget.

A vádlott nem először került már a hatóságok látókörébe, korábban többször is figyelmeztették és bírságolták közlekedési szabályszegések miatt. Az ügyészség ezért pénzbüntetést és járművezetéstől eltiltást indítványozott és a sem kizárt, hogy hosszabb időre búcsút mondhat a volánnak. A végső döntést majd Makó illetékes járásbírósága hozza meg.

Az elmúlt napokban is történt hasonló eset, amikor Pécsen egy tolató autó gázolt halálra egy idős nőt.