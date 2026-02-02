Vonatgázolás Budapesten: elütöttek egy embert a Harsányi Kálmán utcánál

Súlyos közlekedési baleset történt Budapest XV. kerületében, Rákospalotán. A gázolás a Harsányi Kálmán utcánál, a Töltés utcai vasúti átjáróban következett be – közölte a katasztrófavédelem.

Fotó: Katasztrófavédelem

Gázolás a vasúti átjáróban

A rendelkezésre álló információk szerint egy embert ütött el a vonat a rákospalotai vasúti átjárónál. A baleset miatt a szerelvény nem tud továbbhaladni, az érintett szakaszon fennakadásokra kell számítani. A helyszínre a fővárosi hivatásos tűzoltók érkeztek ki, akik megkezdték az utasok biztonságos átszállítását az értük küldött mentesítő járatra. A mentési munkálatok idejére beállt a vonatforgalom.

Vonatgázolás Rákospalotán, egy embert sodort el a szerelvény az átjárónál

Fotó: Illusztráció/Mediaworks archívum

Több egység vonult a helyszínre

A beavatkozásban az újpesti önkéntes tűzoltók is részt vesznek, folyamatosan dolgoznak a helyszínen. A sérült állapotáról egyelőre nem közöltek részleteket.

A hatóságok arra kérik a közlekedőket, hogy a környéken fokozott óvatossággal haladjanak, és lehetőség szerint válasszanak alternatív útvonalat. Baleseti helyszínelés miatt a vonatok Rákospalota–Újpest és Dunakeszi között csak egy vágányon közlekedhetnek – közölte a MÁV- csoport.

