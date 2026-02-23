Robbanás rázta fel a várost hétfő délelőtt

A gázrobbanás pillanatok alatt tette lakhatatlanná a Farkas Dávid utcai ikerház egyik felét. A detonáció ereje akkora volt, hogy az épület fala megdőlt, a tetőszerkezet pedig részben megroggyant, ráadásul tűz is keletkezett a házban – írta a Zaol.hu.

Hatalmas károk keletkeztek a gázrobbanásban

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

A gázrobbanás nagyobb tragédiát is okozhatott volna

A helyszínre riasztott tűzoltók légzésvédelem mellett küzdöttek meg a lángokkal, miközben versenyt futottak az idővel, a ház tulajdonosa ugyanis a romok alá szorult. A mentés végül sikerrel járt, a férfit élve emelték ki és átadták a mentőknek.

Szerencsés körülmény, hogy bár az épületben két gázpalack is volt, azokat a robbanás nem érintette. Ha ez másképp alakul, a következmények még súlyosabbak lehettek volna. A történtek pontos okát jelenleg is vizsgálják. A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint egyelőre csak feltételezés, de elképzelhető, hogy a gáztűzhely meghibásodása vezetett a robbanáshoz.

A jó hír az, hogy a tulajdonos a történtek ellenére csak könnyű sérüléseket szenvedett. A szakemberek vizsgálata még tart, a környéken élők pedig sokáig emlékezni fognak arra a dörrenésre, amely egy nyugodt hétfő délelőttöt pillanatok alatt rémálommá változtatott Zalaegerszegen.

