Kiürítettek egy borsodi gimnáziumot, több mint húsz gyerek került kórházba

Rendkívüli intézkedésre volt szükség hétfőn kora délután a Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és Közgazdasági Technikumban. Az épületben szúrós szagot észleltek, ezért megszakították a tanítást, az intézményt pedig a katasztrófavédelem kiürítette. Az iskola udvarán 558 diák és tanár várakozott – írja a Boon.hu.

Szúrós szagot éreztek, ezért kiürítették a mezőkövesdi gimnáziumot

Fotó: Facebook/Mezőkövesd képekben Forrás: Boon.hu

Átvizsgálták a gimnázium épületét

A mezőkövesdi hivatásos tűzoltók az épületet teljes körűen átvizsgálták, de sem a szúrós szag forrását, sem veszélyes anyagra utaló nyomot nem találtak. Dojcsák Dávid, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője közölte, a helyszínre katasztrófavédelmi mobil labor is érkezett, amely speciális műszerekkel ellenőrzi az iskola levegőjét és az esetleges veszélyes anyag jelenlétét.

A Boon.hu információi szerint a szagot egy 2-3. emelet közötti részen érezték intenzívebben, a mentők huszonhárom gyereket és egy felnőttet megfigyelésre kórházba szállítottak.

Januárban a zalaegerszegi Deák-technikumot kellett kiüríteni, miután több diák és tanár rosszullétre panaszkodott az épületben. Végül kiderült: egy diákcsíny okozta a problémát.