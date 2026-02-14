Gránátot dobtak egy rendőr házára Nagyszőlősön – a családja is bent volt

Detonáció rázta meg a környéket február 13-án éjszaka. Egy rendőr otthonát támadták meg gránáttal a kárpátaljai Nagyszőlősön, az épület homlokzata is megrongálódott – írja a Blikk.

Gránátot dobtak egy rendőr házára Nagyszőlősön

Fotó: Illusztráció (Enrico Hänel/Pexels)

Gránáttámadás a rendőr háza ellen

A megyei rendőrség tájékoztatása szerint ismeretlen tettes kézigránátot dobott az ingatlanra. A robbanás következtében több ablak betört, a homlokzat jelentős károkat szenvedett.

A detonáció idején a rendőr feleségével, két kislányával és szüleivel tartózkodott a házban.

Személyi sérülés nem történt. A helyszínen az elsődleges nyomozati cselekményeket elvégezték, és több tárgyi bizonyítékot lefoglaltak.

Nyomozás indult, keresik a tettest

Az ügyben eljárás indult, a hatóságok jelenleg is keresik az ismeretlen elkövetőt. A támadás indítékáról egyelőre nem közöltek részleteket, az ukrán szervek minden szálat megvizsgálnak az ügyben.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.