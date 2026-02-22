Gryllus Dorka kiborult, ki akarta dobni drogfüggő férjét

Simon Kornél egykori osztálytársa, Besztercey Judit műsorában beszélt részletesen arról, hogyan sodródott bele a mindennapi ivásba és a rendszeres droghasználatba. Azt is szóba hozta, hogy Magyarországon alig esik szó a felépülésről, miközben például az Egyesült Államokban ennek komoly hagyománya van. A színész elárulta, számára Gryllus Dorka ultimátuma jelentette a fordulópontot, amikor a felesége világossá tette, hogy nem bírja tovább, és elválik tőle, ha Kornél nem változtat az életén – idézte fel a Blikk.

Gryllus Dorka és Simon Kornél

Fotó: MW archív

Tulajdonképpen az utolsó csepp az volt a pohárban, hogy – több be nem tartott ígéret és sunnyogás után – Dorka azt mondta, elváltunk, és két hét múlva már ne lakjak itt. Az elég komoly volt. Mondta, hogy maga miatt sem és a gyermekünk miatt sem bírja már ezt, és akkor kértem még egy utolsó esélyt”

– idézte fel Simon Kornél, majd a felesége vette át a szót.

Gryllus Dorka örül annak, hogy a férje legyőzte a démonjait

A színészet, az előadó-művészet olyan megterhelés, igénybevétel, hogy ott démonok is születnek. Ha van egy traumád, azzal tudsz kreatívan is harcolni, és ez felemészt, úgyhogy az embereknek gyakran van hajlama arra, hogy levezessék ezt a feszültséget, ráadásul itthon ennek nagy tradíciója van, hogy ezt alkohollal enyhítsék”

– mondta Gryllus Dorka, aki hálás azért, hogy a második fiuk már egy olyan időszakban érkezett a családba, amikor a párja maga mögött tudta hagyni a függőséggel vívott harcát.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár

szóbeli bántalmazás,

lelki bántalmazás,

fizikai bántalmazás,

szexuális erőszak,

csalás,

online csalás áldozata,

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.