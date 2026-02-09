Nem a barátnője meggyilkolása, hanem az törte meg, hogy a börtönben nem játszhat majd GTA-val

A Thames Valley Police egy megdöbbentő vallomás részleteit hozta nyilvánosságra. Robert Richens, aki megölte volt barátnőjét, letartóztatása pillanatában nem az áldozat miatt omlott össze érzelmileg. A férfi inkább azon kesergett, hogy börtönbüntetése miatt búcsút kell mondania kedvenc videojátékának, a Grand Theft Auto-nak (GTA) – írta a Borsonline.hu.

Robert Richens elfogásakor nem az áldozatát, hanem a GTA-t siratta leginkább

Fotó: Thames Valley Police

A könnyek oka nem a bűntudat, hanem egy GTA nevű videójáték volt

A hatóságok szerint Robert Richens a 999-es segélyhívó számon maga értesítette a rendőrséget, ahol zavartan és megtörten próbálta elmagyarázni a történteket.

Ezt nem fogja elhinni. Azt hiszem, véletlenül megöltem valakit. Őszinte vagyok, mert szégyellem, amit tettem.

A rendőrkapitányságon azonban a vallomás egészen váratlan irányt vett.

A kihallgatás közben Robert Richens zokogva fakadt ki és azt ismételgette, hogy mennyire fog hiányozni neki a videojátéka.

Hiányozni fog a GTA meg minden.”

Egy rendőr megkérdezte tőle, hogy a játék pontosan melyik részére gondol, hiszen a Grand Theft Auto a világ egyik legnépszerűbb videojáték-sorozata, amely az elmúlt évtizedekben rengeteg önálló résszel és számtalan kiegészítővel jelent meg. Erre a férfi a még meg sem jelent GTA 6-ot nevezte meg. A hatóság egyik munkatársa megjegyezte, a játék megjelenésére egyébként is még hónapokat kellene várni, mivel azt novemberre tervezik. Ez azonban nem nyugtatta meg, épp ellenkezőleg, még jobban elkeseredett.

A rendőr kérdését az is indokolta, hogy a Grand Theft Auto egy nyílt világú, bűnözésre és erőszakos cselekményekre épülő akciójáték-sorozat, amelyben a játékos rablásokat, üldözéseket és más bűncselekményeket hajthat végre egy fiktív városban.

Áh, életfogytiglant fogok kapni.”

Robert Richens végül 16 év és egy hónap letöltendő szabadságvesztést kapott Rachael Vaughan meggyilkolásáért.

Az online videojátékok térnyerése egyre nagyobb hazánkban is. Míg Robert Richens a börtön miatt siratta kedvenc GTA-játékát, addig Csepelen szabadlábon védekezve állhatott a bíróság elé az a vádlott, aki hónapokkal korábban a videójátékok világában megismert áldozatát torkának elvágásával ölte meg.