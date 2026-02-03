Gyárfás Tamás már biztosan rács mögött marad

Újabb jogi csata zárult le, ezúttal végérvényesen. A Kúria tárgyaláson kívül hozott döntésével elutasította Gyárfás Tamás felülvizsgálati indítványát a Fenyő-gyilkosság ügyében, ezzel pedig eldőlt, hogy nincs visszaút, a korábban kiszabott hét év börtönbüntetés marad érvényben – írta a Magyar Nemzet.
Az egykori úszószövetségi elnök tavaly tavasszal kapta meg jogerős ítéletét, majd néhány héttel később meg is kezdte büntetését. Azóta Kecskeméten tölti mindennapjait, miközben jogi képviselői az utolsó lehetséges fórumhoz, a Kúriához fordultak. A remény azonban most végleg elszállt.
Gyárfás Tamás ügye: a Kúria kimondta az utolsó szót
A legfelsőbb bírói fórum döntése egyértelmű: a jogerős ítéletet hatályában fenntartják. Ebben az állásfoglalásban a Legfőbb Ügyészség indítványa is szerepet játszott, amely szintén azt kérte, hogy a korábbi döntés maradjon érvényben. A Kúria végül az ügyészség érveit fogadta el.
A Fenyő-gyilkosság története egészen 1998 februárjáig nyúlik vissza. Fenyő Jánost, a Vico sajtóbirodalom vezetőjét saját autójában lőtték le Budapest belvárosában. Az ügy hosszú évekig megoldatlan maradt és a magyar kriminalisztika egyik legnagyobb rejtélyének számított. A fordulat 2011-ben érkezett el, amikor a hatóságok Szlovákiában elfogták Jozef Rohácot, miután DNS-bizonyítékok kötötték a gyilkossághoz. A nyomozás azonban itt nem állt meg és évekkel később Portik Tamás és Gyárfás Tamás neve is előkerült.
A bíróság szerint a tragédia gyökerei még 1996 végére nyúlnak vissza. Az ítélet indoklása alapján Portik Tamás egyértelmű jelzést adott arra, hogy Fenyő halálát tervezi, és a vád szerint Gyárfás Tamás erre beleegyezően reagált. A bíróság kulcsfontosságúnak tartotta azokat a hangfelvételeket, amelyeket Portik rögzített, valamint tanúvallomásokat is, amelyek Gyárfás ellen szóltak.
A történet végkifejlete is ismert, mely szerint Portik Tamás életfogytiglani fegyházbüntetést kapott, Gyárfás Tamást pedig felbujtásért ítélték hét év szabadságvesztésre.
A mostani kúriai döntéssel lezárult minden jogi lehetőség. Gyárfás Tamás számára nincs újabb fórum, nincs újabb esély a büntetés enyhítésére. A Fenyő-gyilkosság ügye ezzel hivatalosan is végső nyugvópontra jutott, legalábbis a bíróságokon.