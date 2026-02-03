Gyárfás Tamás már biztosan rács mögött marad

Újabb jogi csata zárult le, ezúttal végérvényesen. A Kúria tárgyaláson kívül hozott döntésével elutasította Gyárfás Tamás felülvizsgálati indítványát a Fenyő-gyilkosság ügyében, ezzel pedig eldőlt, hogy nincs visszaút, a korábban kiszabott hét év börtönbüntetés marad érvényben – írta a Magyar Nemzet.

Gyárfás Tamás a börtönben marad

Fotó: Bors

Az egykori úszószövetségi elnök tavaly tavasszal kapta meg jogerős ítéletét, majd néhány héttel később meg is kezdte büntetését. Azóta Kecskeméten tölti mindennapjait, miközben jogi képviselői az utolsó lehetséges fórumhoz, a Kúriához fordultak. A remény azonban most végleg elszállt.

Gyárfás Tamás ügye: a Kúria kimondta az utolsó szót

A legfelsőbb bírói fórum döntése egyértelmű: a jogerős ítéletet hatályában fenntartják. Ebben az állásfoglalásban a Legfőbb Ügyészség indítványa is szerepet játszott, amely szintén azt kérte, hogy a korábbi döntés maradjon érvényben. A Kúria végül az ügyészség érveit fogadta el.

A Fenyő-gyilkosság története egészen 1998 februárjáig nyúlik vissza. Fenyő Jánost, a Vico sajtóbirodalom vezetőjét saját autójában lőtték le Budapest belvárosában. Az ügy hosszú évekig megoldatlan maradt és a magyar kriminalisztika egyik legnagyobb rejtélyének számított. A fordulat 2011-ben érkezett el, amikor a hatóságok Szlovákiában elfogták Jozef Rohácot, miután DNS-bizonyítékok kötötték a gyilkossághoz. A nyomozás azonban itt nem állt meg és évekkel később Portik Tamás és Gyárfás Tamás neve is előkerült.

A bíróság szerint a tragédia gyökerei még 1996 végére nyúlnak vissza. Az ítélet indoklása alapján Portik Tamás egyértelmű jelzést adott arra, hogy Fenyő halálát tervezi, és a vád szerint Gyárfás Tamás erre beleegyezően reagált. A bíróság kulcsfontosságúnak tartotta azokat a hangfelvételeket, amelyeket Portik rögzített, valamint tanúvallomásokat is, amelyek Gyárfás ellen szóltak.

A történet végkifejlete is ismert, mely szerint Portik Tamás életfogytiglani fegyházbüntetést kapott, Gyárfás Tamást pedig felbujtásért ítélték hét év szabadságvesztésre.

A mostani kúriai döntéssel lezárult minden jogi lehetőség. Gyárfás Tamás számára nincs újabb fórum, nincs újabb esély a büntetés enyhítésére. A Fenyő-gyilkosság ügye ezzel hivatalosan is végső nyugvópontra jutott, legalábbis a bíróságokon.