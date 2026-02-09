Gyász a Dunán: megszólalt a Hableány-tragédia kapitánya

Hat évvel a Hableány katasztrófája után a gyász továbbra is meghatározza a tárgyalóterem hangulatát. A Pesti Központi Kerületi Bíróságon ezúttal annak a hajóskapitánynak az ügye került fókuszba, akit azzal vádolnak, hogy a tragédia után semmit nem tett a fuldoklók megmentéséért – írta a Bors.

A gyász nem csendesedett a tárgyalóteremben sem

Fotó: Gáll Regina Adrienn / Bors

Gyász és felelősség: újra előkerült a Hableány tragédiája

2019.május 29-én a Viking Sigyn szállodahajó a Margit hídnál letarolta a koreai turistákat szállító Hableány sétahajót. A balesetben 27 ember vesztette életét, egy személy pedig eltűnt. A tragédia az egész országot megrázta, a hozzátartozók számára pedig azóta sem ért véget a gyász.

A végzetes ütközés után nem sokkal ugyanazon a szakaszon haladt a Viking Sigyn testvérhajója, a Viking Idun is. Az ügyészség szerint a hajó kapitánya tudott a történtekről, mégsem állt meg, hanem továbbhaladt, mintha mi sem történt volna.

A bírósági tárgyalás technikai nehézségekkel indult, ugyanis a vádlott, T. Fedir Ukrajnából, online kapcsolaton keresztül jelentkezett be. A háborús körülmények, az akadozó internet és az áramkimaradások miatt több mint kétórás csúszással kezdődött meg az ülés.

A kapitány határozottan tagadta a vádakat

Állítása szerint nem látta az ütközést és úgy érzékelte, hogy a Viking Sigyn továbbhalad, ezért ő sem állt meg. Mint mondta: ha egyértelmű vészjelzést kapott volna, azonnal segítséget nyújt.

A bíróságon levetített kamerafelvételek részletesen bemutatták a tragédia pillanatait, a Hableány oldalra borulását, elsüllyedését, majd a hajók mozgását a sötét Dunán. T. Fedir azt is elmondta, hogy az eljárást igazságtalannak tartja és szeretné, ha végre lezárulna ez a fejezet.

A bíróság a következő tárgyaláson tanúkat hallgat meg. Addig azonban a gyász marad, bár talán sosem múlik el teljesen.