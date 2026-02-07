„Nem tehet meg mindent, mert van pénze” – gyászoló anya üzent a halálos baleset vádlottjának

Három éve történt a végzetes debreceni autóbaleset, de a gyász azóta sem engedi el Mázló Attila édesanyját. Agócs Anna számára megállt az idő azon a januári estén, amikor a fia nem ért haza, most pedig minden erejével azon van, hogy legalább gyermeke becsületét megvédje – írta a Bors.

A gyász nem múlik, az anya fájdalma a tragédia óta sem enyhült

Fotó: Bors

Tragédiából el nem múló gyász

Január 7-én Attila egy baráti összejövetelről indult haza Létavértesre. A fiatal férfi névnapját ünnepelte, amikor Debrecenben, a Vágóhíd utcai felüljárón tragikus baleset érte. Autójába egy luxusjármű rohant bele, amelyet a vád szerint Sz. Patrik vezetett. Míg a vétkes sofőr szinte karcolások nélkül megúszta az ütközést, Attilának esélye sem volt a túlélésre.

Az anya azóta is rendszeresen megjelenik a tárgyalásokon és minden egyes alkalommal újraéli a történteket. Bízik benne, hogy hamarosan pont kerül az ügy végére és végre kimondják, hogy nem az ő fia hibázott.

Agócs Anna szerint a vádlott és családja kezdettől fogva igyekezett elhárítani a felelősséget. Úgy érzi, mintha mindent megtennének azért, hogy Attilát állítsák be hibásnak, holott szerinte fia szabályosan közlekedett és nem hagyta el a sávját.

A legutóbbi tárgyaláson az indulatok is elszabadultak

Az édesanya a bíróság folyosóján kimondta mindazt, amit évek óta magában hordozott:

Eddig nem szólítottam meg őket, de most kivételt tettem. A tárgyalás után odaléptem hozzájuk a folyosón, és elmondtam a véleményemet, mely szerint, ha Patrikot tisztességesen nevelték volna, most nem kellene ilyen körülmények között találkoznunk, és még a fiam is élne. Patrik anyja ezen felháborodott, és közölte, hogy ő rendesen nevelte a fiát a gyerek apjával együtt

– mesélte a gyászoló anya.

A legjobban azonban az fáj neki, hogy a tragédia óta senki nem kért tőlük bocsánatot és úgy érzi a családnak mindent szabad, csak mert van pénzük luxusautóra.

Agócs Anna számára az ügy csak akkor zárulhat le, ha a bíróság letöltendő szabadságvesztést szab ki. Addig pedig marad a gyász, a várakozás és a remény, hogy fia neve egyszer végre tisztán hangzik el a tárgyalóteremben.