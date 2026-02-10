„Az én szememben ő egy gyerekgyilkos” – megszólalt a bőszénfai balesetben elhunyt gyerek édesapja

2023. december 28-án, kora délután történt a tragédia a 67-es főúton, Bőszénfa közelében. A 16 éves H. Dániel szabályosan motorozott Kaposvár felé, amikor egy kereszteződéshez érve, a szabályokat betartva jelezte kanyarodási szándékát. A gyerek mögött haladó barátja szintén jelezte, hogy balra fognak térni – írta a Tények.hu. Ám ekkor érkezett nagy sebességgel egy figyelmetlen autós.

Nem értenek egyet a szülők a vétkes sofőr büntetésével, aki a gyerekük halálát okozta

Fotó: Tények.hu

Egy gyerek életébe került a figyelmetlenség

A bőszénfai tragédia mélyen megrázta a kaposvári Táncsics Gimnáziumot, ahová a 16 éves áldozat járt. A fiatal fiú halálát egy szabálytalanul előző autós okozta, aki a megengedettnél jóval gyorsabban hajtott, amikor elütötte őt. A bíróság jogerősen másfél év, két évre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte a sofőrt, valamint pénzbírságot szabott ki rá és eltiltotta a vezetéstől. A gyászoló édesapa szerint ez az ítélet felháborítóan enyhe, és a vétkest „gyermekgyilkosnak” tartja.

Különösen fájdalmas a család számára, hogy a vád szerint a sofőr gyorshajtása „nem függ össze” a balesettel. Ezzel szemben a jelentések a gyerek felelősségét firtatják, mivel a motorozás közbeni balra kanyarodás előtt nem győződött meg teljesen az előzés veszélyéről.

