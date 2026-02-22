Majdnem fél évszázada megoldatlan gyerekgyilkosságra tett pontot egy eldobott cigaretta

Negyvennégy év után zárták le a nyomozást, amelyben egy eldobott cigarettacsikk és a DNS-vizsgálat segített azonosítani egy gyerekgyilkost – írta a TrueCrimesNews.com.

Modern tudomány segített kézre keríteni egy gyerekgyilkost

44 év után bűnhődik a gyerekgyilkos

Sarah Geer 57. születésnapján hirdettek életfogytiglani ítéletet abban a brutális ügyben, amely 1982-ben megrázta a kaliforniai Sonoma megyét.

A vád szerint a 13 éves Sarah 1982 májusában egy barátjától tartott hazafelé, amikor gyilkosa egy sikátorból rátámadt. A lány holttestét csak másnap fedezte fel egy tűzoltó, a nyomozás pedig évtizedekre megrekedt, mivel a 2003-ban rögzített DNS-minta nem szerepelt a rendőrségi nyilvántartásokban.

Az áttörést végül 2021-ben az FBI hozta el: a családi DNS-adatbázisok elemzése során sikerült a gyanúsítottat a Unick testvérekhez kötni, ami végül elvezetett az elkövető azonosításához.

A bíróság szerint a férfi nemcsak kioltotta a lány életét, hanem szexuálisan is bántalmazta, ezért feltételes szabadlábra helyezés nélkül kell börtönben maradnia.

Az igazságszolgáltatás pillanatában az áldozat szerettei a tárgyalóteremben suttogva kívántak boldog születésnapot a néhai kislánynak.

Ahogy Carla Rodriguez kerületi ügyész fogalmazott:

Bár 44 év túl hosszú várakozási idő, végre igazságot szolgáltattak Sarah szeretteinek és közösségének egyaránt.”

