gyermekbántalmazás

Minden határt átlépett a nevelőnő, vádat emeltek ellene

Sokkoló részletek láttak napvilágot egy Pest vármegyei bölcsődéből. Gyermekbántalmazás gyanúja miatt vádat emeltek egy nevelőnő ellen, akinek tettei mélyen megrázták a szülőket és a közvéleményt is.
gyermekbántalmazásvádóvodabölcsődéknevelőnő

Nem mindennapi gyermekbántalmazás ügye borzolja a kedélyeket Pest vármegyében, ami miatt felelnie kell egy bölcsődei nevelőnőnek, aki a vád szerint két kisgyerekkel szemben is elfogadhatatlanul viselkedett. Az eset egy Érd környéki település bölcsődéjében történt, ahol a nő kisgyermekgondozóként dolgozott – írta az MTI.

Gyermekbántalmazás miatt indítottak eljárást a nevelőnő ellen
Fotó: Pixabay (illusztráció)

Gyermekbántalmazás a bölcsődében

Az ügyészség szerint az egyik alkalommal, amikor a gyerekek az alvásból ébredeztek, egy kisfiú hangoskodni kezdett. A nevelőnő ezt nem tűrte és egy babbal töltött játékot dobott a gyermek felé, ami az arca alatt találta el, könnyebb sérülést okozva ezzel. De egy másik eset még ennél is megdöbbentőbb, ugyanis egy beszoktatás alatt álló, gyakran síró kislányhoz ment oda, majd celluxszal leragasztotta a gyermek száját és orrát. Bár egy kolléganő rászólt és a ragasztót eltávolították, a vádirat szerint a nevelőnő rövid időn belül újra megtette ugyanezt.

A Pest Vármegyei Főügyészség közlése szerint a nő súlyosan megszegte a munkaköréből fakadó kötelezettségeit és ezzel veszélyeztette a rábízott gyermekek érzelmi fejlődését.

Az Érdi Járásbíróság dönt majd arról, hogy a vádlott bűnös-e a kiskorú veszélyeztetése, minősített könnyű testi sértés, valamint közfeladatot ellátó személy által elkövetett bántalmazás vádjában.

Az ügy nemcsak jogi, hanem társadalmi szempontból is komoly kérdéseket vet fel, egyáltalán hogyan történhet meg ilyesmi ott, ahol a legkisebbeknek biztonságban kellene lenniük?

Ráadásul tavaly is történt hasonlóan megrázó eset egy nagykanizsai óvodában, ahol fizikailag is bántalmazta az óvónő a gyermeket, vele szemben szintén eljárást indított a hatóság.

 

