Gyermekgyilkosság egy szétesett családban: sállal fojtották meg a kislányt

Egy debreceni család története lassú, de megállíthatatlan lejtmenetté vált, ahol a mindennapokat az alkohol, az erőszak és az állandó félelem uralta. A gyermekgyilkosság nem hirtelen őrületből fakadt, hanem egy olyan folyamat végpontja volt, amelyben lépésről lépésre tűntek el az erkölcsi és emberi korlátok. A Hajdú-Bihar vármegyei hírportál írta meg a bűntény sokkoló részleteit.

Gyermekgyilkosság embertelen kegyetlenséggel Fotó: Illusztráció/SUE BARR/Connect Images

Megdöbbentő gyermekgyilkosság egy szétesett családban

Záhonyi József villanyszerelő rendszeresen ivott, eladósodott, és a feleségét is gyakran bántalmazta. A nő sokáig tűrt, de végül belátta: ebből az élethelyzetből nincs visszaút. A családi konfliktusok egyre gyakoribbá és egyre súlyosabbá váltak, miközben a férfi életét teljes mértékben az alkohol és az indulat irányította.

Verések, fenyegetések, rettegés

Végül a nő a szüleihez költözött, és világosan közölte: csak akkor hajlandó visszatérni, ha a férfi változtat, amire nem került sor. Záhonyi zaklatta az asszonyt, az utcán is rátámadt, egyszer pedig annyira megverte, hogy eltört az orrcsontja. A rendőrség eljárást indított ellene, de ez sem hozott valódi fordulatot a család életében. Időközben a férfi elveszítette a munkahelyét, egyre többet ivott, és megszállottan a feleségét okolta mindenért.

A nap, amikor átlépett minden határt

A tragédia azon a napon bontakozott ki, amikor a férfi nem volt hajlandó eleget tenni az alkoholelvonó kúrára szóló idézésnek. Ehelyett a városban ivott, majd elment a bölcsődéhez, ahol találkozott a feleségével és közös gyermekükkel. Ordítva követelte, hogy adják át neki a kislányt, akit végül erőszakkal szakított el az édesanyjától, az asszonyt pedig azzal fenyegette meg, hogy megöli, ha követni meri.

Segítségkérés, ami süket fülekre talált

A kétségbeesett nő a rendőrségi ügyeletre menekült, és sírva számolt be a történtekről.

A rendőrök nem avatkoztak bele a családi konfliktusba.

A férfi előbb saját édesanyjához vitte a gyermeket, majd egy elhagyatott terület felé indult vele.

A történtek 1966. február 4-én, Debrecenben zajlottak le – erről a Hajdú-bihari Napló számolt be részletesen. A férfi a – mai lakótelep helyén álló – Dobozi-temető területére vitte a gyerekét és egy sállal megfojtotta. Nagyon részeg volt, ennek ellenére a gyilkosság után még visszatért a kocsmába inni.