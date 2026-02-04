Gyermekgyilkosság egy szétesett családban: sállal fojtották meg a kislányt

Egy debreceni család története lassú, de megállíthatatlan lejtmenetté vált, ahol a mindennapokat az alkohol, az erőszak és az állandó félelem uralta. A gyermekgyilkosság nem hirtelen őrületből fakadt, hanem egy olyan folyamat végpontja volt, amelyben lépésről lépésre tűntek el az erkölcsi és emberi korlátok. A Hajdú-Bihar vármegyei hírportál írta meg a bűntény sokkoló részleteit.
Megdöbbentő gyermekgyilkosság egy szétesett családban
Záhonyi József villanyszerelő rendszeresen ivott, eladósodott, és a feleségét is gyakran bántalmazta. A nő sokáig tűrt, de végül belátta: ebből az élethelyzetből nincs visszaút. A családi konfliktusok egyre gyakoribbá és egyre súlyosabbá váltak, miközben a férfi életét teljes mértékben az alkohol és az indulat irányította.
Verések, fenyegetések, rettegés
Végül a nő a szüleihez költözött, és világosan közölte: csak akkor hajlandó visszatérni, ha a férfi változtat, amire nem került sor. Záhonyi zaklatta az asszonyt, az utcán is rátámadt, egyszer pedig annyira megverte, hogy eltört az orrcsontja. A rendőrség eljárást indított ellene, de ez sem hozott valódi fordulatot a család életében. Időközben a férfi elveszítette a munkahelyét, egyre többet ivott, és megszállottan a feleségét okolta mindenért.
A nap, amikor átlépett minden határt
A tragédia azon a napon bontakozott ki, amikor a férfi nem volt hajlandó eleget tenni az alkoholelvonó kúrára szóló idézésnek. Ehelyett a városban ivott, majd elment a bölcsődéhez, ahol találkozott a feleségével és közös gyermekükkel. Ordítva követelte, hogy adják át neki a kislányt, akit végül erőszakkal szakított el az édesanyjától, az asszonyt pedig azzal fenyegette meg, hogy megöli, ha követni meri.
Segítségkérés, ami süket fülekre talált
A kétségbeesett nő a rendőrségi ügyeletre menekült, és sírva számolt be a történtekről.
A rendőrök nem avatkoztak bele a családi konfliktusba.
A férfi előbb saját édesanyjához vitte a gyermeket, majd egy elhagyatott terület felé indult vele.
A történtek 1966. február 4-én, Debrecenben zajlottak le – erről a Hajdú-bihari Napló számolt be részletesen. A férfi a – mai lakótelep helyén álló – Dobozi-temető területére vitte a gyerekét és egy sállal megfojtotta. Nagyon részeg volt, ennek ellenére a gyilkosság után még visszatért a kocsmába inni.
Megdöbbentő hidegvér
Később elment a gyermekért, karjába vette, és elvitte a feleségéhez a kicsi holttestét.
Az asszony mit sem sejtve átvette a bebugyolált gyereket – akkor még nem tudta, hogy halott.
Záhonyi egy napig bujkált, majd önként jelentkezett a rendőrségen.
A tárgyaláson semmilyen megbánást nem tanúsított, minden szavából a bosszúvágy csendült ki.
Halálos ítélet
Az ügyben eljáró Hajdú-Bihar Megyei Bíróság aljas indokból elkövetett emberölés és súlyos testi sértés miatt halálbüntetésre ítélte a férfit. Magyarországon a halálbüntetést 1990-ben törölték el az Alkotmánybíróság döntésével.
Azóta a legsúlyosabb kiszabható szankció a tényleges életfogytiglani szabadságvesztés, amely kizárja a feltételes szabadlábra helyezés lehetőségét.
