Tanár már biztosan nem lesz belőle – gyermekpornográfia miatt ítéltek el egy fiatalkorút

Gyermekpornográfia vádjával állt bíróság elé egy fiatalkorú fiú Kazincbarcikán. Az elkövető különböző közösségi médiafelületeken 18, esetenként 12 év alatti gyermekeket ábrázoló pornográf felvételeket szerzett meg, tárolt és továbbított. A Kazincbarcikai Járásbíróság előkészítő ülésen hozott jogerős ítéletet az ügyében – írta meg a Boon.hu.

Gyermekpornográfia ügyében hirdetett a Kazincbarcikai Járásbíróság

Fotó: illusztráció/Shutterstock

A fiatalkorú beismerte bűnösségét és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról. A bíróság egy év hat hónap szabadságvesztésre ítélte, amelynek végrehajtását két év próbaidőre felfüggesztette. Továbbá végleges hatállyal eltiltották minden olyan foglalkozástól és tevékenységtől, amely gyermekek nevelésével, felügyeletével vagy gondozásával járna.

Nem ússzák meg ilyen olcsón a gyermekpornográfiát terjesztő pedofilhálózat tagjai

Évekig működtetett, erőszakos tartalmakat terjesztő pedofil hálózat ügyében kér súlyosabb büntetést a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség. A pedofilok kapcsán a gyermekpornográfia legsúlyosabb eseteit tárta fel a nyomozás, a vádlottak közül többen saját áldozataikról készült felvételeket is megosztottak. Az erőszakos pedofilhálózat működéséről bővebben itt olvashat.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.