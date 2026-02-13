Szabadulhat a börtönből a fiatal amerikai turista gyilkosa

Megkezdődött a tavaly novemberben Budapesten brutális módon meggyilkolt amerikai turista, Mackenzie Michalski ügyének tárgyalása, ahol a védelem a vádlott szabadlábra helyezését kérvényezi. Miközben a bíróságon a családja kék szalaggal emlékezik a fiatal nőre, az ír férfi továbbra is kitart amellett, hogy nem gyilkos, csupán egy tragikus baleset történt a lakásán – írta a Borsonline.hu.

Szabadulhat a börtönböl Mackenzie Michalski gyilkosa

Fotó: Police.hu

Áldozathibáztatás a gyilkos tárgyalásán

Magyarországot szerette, itt lelte halálát a 2024. novemberében eltűnt, majd brutálisan meggyilkolt fiatal amerikai turista, Mackenzie Michalski. A tragikus éjszakán a nő egy budapesti szórakozóhelyen ismerkedett meg a 37 éves ír férfival, M. L. T.-vel, akinek a lakására felmenve intim kapcsolatba kerültek. A vád szerint a férfi itt végzett a nővel, majd holttestét egy bőröndbe rejtve a Balaton közelébe szállította, hogy megszabaduljon tőle.

A bíróság előtt a vádlott döbbenetes módon azzal védekezett, hogy a halálesetet okozó cselekmények mind a nő kérésére történtek. Kenzie édesanyja, Jill, aki családjával együtt végighallgatta a tárgyalást, a Borsnak nyilatkozva aljas és valótlan áldozathibáztatási stratégiának nevezte a férfi állításait, amely még a nő emlékét is lealacsonyítja.

