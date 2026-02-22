Mázló Attila gyilkosának enyhe büntetése ellen tüntettek a hídon, ahol meghalt a fiatal férfi

A szombat esti sötétségben az aszfalt nedvesen csillogott a szemerkélő esőben, kísértetiesen felidézve azt a végzetes, 2023-as éjszakát, amikor a Vágóhíd utcai felüljárón tragédia történt. A megemlékezők a Lion Office Centernél gyűltek össze, hogy leróják kegyeletüket a 21 éves Mázló Attila előtt, akinek életét egy frontális karambol oltotta ki. Miközben a barátok és a családtagok a gyászba borult parkolóban osztoztak a fájdalomban, mindenki előtt ott lebegett bírósági tárgyalás emléke és a tragédiát okozó gyilkos felelőtlensége, amely örökre megváltoztatta az érintettek életét – írta a Haon.hu.

A gyilkos estére kisértetiesen hasonlító időben vonultak fel autósok megemlékezni Mázló Attila halálára

Fotó: Kalocsai Richard

Tiltakozás a gyilkos tempó áldozatáért

Több tucatnyi autó motorja bőgött fel szombat este Debrecenben, hogy emléket állítsanak a 21 éves Mázló Attilának és egyúttal tiltakozzanak az enyhe ítélet ellen.

A Vágóhíd utcai felüljárón, ahol a tragikus frontális karambol történt, a konvoj tagjai dudaszóval és felvillanó vészvillogókkal tisztelegtek.

Az eseményt a nemrég született elsőfokú ítélet hívta életre: a bíróság három év letöltendő fogházat szabott ki az elkövetőre, ám a vádlott enyhítésért fellebbezett. A közösség most attól tart, hogy a fiatal életét kioltó gyilkos felelőtlenség végül méltatlanul enyhe büntetést kap.

A szervező, Dávid, egy szívszorító gyerekkori emléket is felidézett az autókért rajongó fiúról:

Attila alig három éves volt... bemászott az ülésre, felállt és megfogta a kormányt. Mióta ez a szerencsétlenség megtörtént, ez a kép belém égett.”

Bár a szülők nem vettek részt a felvonuláson, a parkolóban jelen voltak, hogy érezzék a fiuk felé áradó szeretetet. A résztvevők egyöntetűen vallották:

Attila nemcsak az autós társadalom megbecsült tagja, hanem egy „csodálatos, jó szívű ember” volt, akinek halála azóta is fájó űrt hagy maga után.

A megemlékezők remélik, hogy a jogerős döntésnél a bíróság nem lesz elnézőbb a halálos balesetet okozó sofőrrel szemben. A felvonulásról készült képeket ide kattintva tekintheti meg.