Elkapták a debreceni golfütős gyilkost

Debrecen Poroszlay utcájának egyik harmadik emeleti lakásában brutális gyilkosság történt: egy 22 éves férfi holtan feküdt az otthonában. Már az első orvosi vizsgálat megállapította, hogy megölték. A nyomozás kiderítette, hogy a gyilkos előbb megszúrta az áldozatot, majd egy golfütővel többször, hatalmas erővel fejen ütötte, amivel végzetes sérüléseket okozott neki. A lakásból eltűnt értékek miatt azt gyanították, hogy a támadás mögött anyagi motiváció állhat – írta meg a Haon.hu.

A gyilkos éveken át bujkált, mielőtt elfogták volna

Fotó: Police.hu

A rendőrség emberölés miatt indított eljárást az ügyben. A vizsgálatok során kiderült, hogy az áldozat édesanyjával lakott, és a lakásban rendszeresen árult marihuánát. Tevékenysége révén széles kapcsolatrendszerre tett szert, ami egyszerre jelentett lehetőséget és veszélyt.

Elkapták a golfütős gyilkost

Az évek során a gyilkos kiléte rejtve maradt, így 2017-ben az ügyet felfüggesztették. 2019-ben új lendületet kapott a nyomozás: a KR NNI Életvédelmi Osztálya kapta a feladatot, hogy a bizonyítékok újraelemzésével és nemzetközi együttműködéssel próbálja azonosítani a tettest. A nyomozás végül B. Renátó, 35 éves, debreceni férfihoz vezetett.

B. Renátó évek óta Nyugat-Európában élt, Magyarországra csak ritkán tért haza, és több országban is indult ellene eljárás bűncselekmények miatt. Nemzetközi kapcsolatok segítségével előbb belföldi, majd európai és nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki ellene.

A fordulat 2026 elején következett be: a svájci hatóságok Olten városában elfogták a szökevényt, amihez az információkat az ENFAST hálózat biztosította. Február 6-án a férfit az ORFK BF NEBEK segítségével hazahozták, és a Liszt Ferenc Repülőtéren átadták a KR NNI nyomozóinak.