Így juttatta börtönbe lánya gyilkosát a debreceni anya

A tárgyalóteremben a balesetet okozó 61 éves férfi és az elhunyt lány hozzátartozói is jelen voltak az ítélethirdetés drámai pillanataiban. A Debreceni Törvényszék előtt az ügyészség határozottan a büntetés szigorítását és a korábbi felfüggesztés eltörlését indítványozta, mivel álláspontjuk szerint az elsőfokú bíróság túlzott jelentőséget tulajdonított az enyhítő körülményeknek. Az a döbbenetes eset állt elő ugyanis, hogy a bűnösnek talált férfi akár felfüggesztett börtönbüntetéssel is megúszhatta volna a 19 éves lány zebrán való halálra gázolását. A vádhatóság hangsúlyozta: a társadalmi megelőzés és az igazságszolgáltatás elvei csak tényleges börtönbüntetéssel érvényesíthetők a fiatal lány halálát okozó gyilkos esetében – írta a Haon.hu.

Egy megrendült anya küzdött lánya gyilkosának szigorúbb büntetéséért

Fotó: Napló-archív

Börtönbe vonul a 19 éves Petra gyilkosa

A Debreceni Törvényszék jogerős ítéletében megváltoztatta a korábbi döntést és felfüggesztett helyett letöltendő fogházbüntetésre ítélte azt a 61 éves férfit, aki 2023 augusztusában a Böszörményi úton, a gyalogátkelőhelyen gázolta halálra a 19 éves lányt.

A tárgyaláson az édesanya megrázó levélben és személyes felszólalásában követelt szigorúbb büntetést, hangsúlyozva az elrettentés fontosságát:

A tanács tagja felolvasta azt a levelet is, amelyet az elhunyt lány édesanyja írt a bíróságnak:

Augusztus 13-án egy ember fékezés nélkül ütötte el a kislányomat, aki a helyszínen életét veszítette, pedig a maga 19 évével még el sem kezdte azt élni. Petrát a legnagyobb szeretetben, odaadással neveltük férjemmel, és igyekeztünk becsületes embert faragni belőle. Olyan fiatalt, ki megállja a helyét, akire büszkék lehetünk, akinek köszönhetően idővel a nagyszülői örömöket is átélhettük volna

– állt a levélben, majd azzal folytatta, hogy

mindezektől fosztotta meg őket a kisteherautó vezetője, aki a szemében megbocsáthatatlan bűnt követett el azzal, hogy egy gyalogátkelőn lassítás nélkül ütötte el a lányt.

Kitért arra is, hogy a bírói jegyzőkönyvben az olvasható: elérzékenyülve fordult a vádlott az elhunyt szülei felé, de megjegyezte,

bocsánatkérése csak az utolsó szó jogán hagyta el a száját.

A tárgyalási napokon ugyanis egyszer sem nyilatkozott, vagyis felelősségét nem ismerte el, és az előkészítő ülésen sem fogadta el az ügyészség mértékes indítványát.

Feltette a kérdést: mennyire tekinthető ez őszinte bocsánatkérésnek? Gondolatmenetében azt is kifejtette, hogy a letöltendő szabadságvesztés azért is indokolt lenne, mert a védelmező családi légkörből kikerülve tettének súlyát sokkal jobban át tudná érezni a baleset okozója. Szerinte az egyetlen értelme a balesetnek az elrettentés lenne.

– Minden közlekedésben részt vevő számára fontos társadalmi üzenet lenne az, hogy nem megúszható szabálysértés, ha valaki fékezés nélkül elüt egy embert. A társadalom mentális állapota egyre inkább kivetül a közútra, és a közlekedési kultúra helyett kulturálatlanságról lehet beszélni Debrecenben is – írta. Úgy véli, ebből csak akkor tanulhatnak mások, csak akkor ülnek felelősséggel a volán mögé, és csak úgy lehet hasonló tragédiákat elkerülni, ha a bíróság példát statuál.