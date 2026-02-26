Hírlevél
bíróság

Így juttatta börtönbe lánya gyilkosát a debreceni anya

A Debreceni Törvényszék másodfokon tárgyalta a 19 éves Petra tragikus halálát okozó Böszörményi úti gázolás ügyét, miután az ügyészség súlyosbítást kért az elsőfokú ítélettel szemben. A vádlott sorsáról szóló döntés során a bíróság hangsúlyozta, hogy a közúti közlekedésben is példát kell statuálni a fiatal lány életét kioltó gyilkoson.
A tárgyalóteremben a balesetet okozó 61 éves férfi és az elhunyt lány hozzátartozói is jelen voltak az ítélethirdetés drámai pillanataiban. A Debreceni Törvényszék előtt az ügyészség határozottan a büntetés szigorítását és a korábbi felfüggesztés eltörlését indítványozta, mivel álláspontjuk szerint az elsőfokú bíróság túlzott jelentőséget tulajdonított az enyhítő körülményeknek. Az a döbbenetes eset állt elő ugyanis, hogy a bűnösnek talált férfi akár felfüggesztett börtönbüntetéssel is megúszhatta volna a 19 éves lány zebrán való halálra gázolását. A vádhatóság hangsúlyozta: a társadalmi megelőzés és az igazságszolgáltatás elvei csak tényleges börtönbüntetéssel érvényesíthetők a fiatal lány halálát okozó gyilkos esetében – írta a Haon.hu.

Megrendült anya küzd lánya gyilkosának szigorúbb büntetéséért
Egy megrendült anya küzdött lánya gyilkosának szigorúbb büntetéséért
Fotó: Napló-archív

Börtönbe vonul a 19 éves Petra gyilkosa

A Debreceni Törvényszék jogerős ítéletében megváltoztatta a korábbi döntést és felfüggesztett helyett letöltendő fogházbüntetésre ítélte azt a 61 éves férfit, aki 2023 augusztusában a Böszörményi úton, a gyalogátkelőhelyen gázolta halálra a 19 éves lányt.

A tárgyaláson az édesanya megrázó levélben és személyes felszólalásában követelt szigorúbb büntetést, hangsúlyozva az elrettentés fontosságát:

A tanács tagja felolvasta azt a levelet is, amelyet az elhunyt lány édesanyja írt a bíróságnak:

Augusztus 13-án egy ember fékezés nélkül ütötte el a kislányomat, aki a helyszínen életét veszítette, pedig a maga 19 évével még el sem kezdte azt élni. Petrát a legnagyobb szeretetben, odaadással neveltük férjemmel, és igyekeztünk becsületes embert faragni belőle. Olyan fiatalt, ki megállja a helyét, akire büszkék lehetünk, akinek köszönhetően idővel a nagyszülői örömöket is átélhettük volna

– állt a levélben, majd azzal folytatta, hogy 

mindezektől fosztotta meg őket a kisteherautó vezetője, aki a szemében megbocsáthatatlan bűnt követett el azzal, hogy egy gyalogátkelőn lassítás nélkül ütötte el a lányt. 

Kitért arra is, hogy a bírói jegyzőkönyvben az olvasható: elérzékenyülve fordult a vádlott az elhunyt szülei felé, de megjegyezte, 

bocsánatkérése csak az utolsó szó jogán hagyta el a száját. 

A tárgyalási napokon ugyanis egyszer sem nyilatkozott, vagyis felelősségét nem ismerte el, és az előkészítő ülésen sem fogadta el az ügyészség mértékes indítványát. 

Feltette a kérdést: mennyire tekinthető ez őszinte bocsánatkérésnek? Gondolatmenetében azt is kifejtette, hogy a letöltendő szabadságvesztés azért is indokolt lenne, mert a védelmező családi légkörből kikerülve tettének súlyát sokkal jobban át tudná érezni a baleset okozója. Szerinte az egyetlen értelme a balesetnek az elrettentés lenne.

– Minden közlekedésben részt vevő számára fontos társadalmi üzenet lenne az, hogy nem megúszható szabálysértés, ha valaki fékezés nélkül elüt egy embert. A társadalom mentális állapota egyre inkább kivetül a közútra, és a közlekedési kultúra helyett kulturálatlanságról lehet beszélni Debrecenben is – írta. Úgy véli, ebből csak akkor tanulhatnak mások, csak akkor ülnek felelősséggel a volán mögé, és csak úgy lehet hasonló tragédiákat elkerülni, ha a bíróság példát statuál.

A zebrán történt a gázolás

A sértetti hozzátartozó felszólalásában a védőügyvéd azon érvelését cáfolta, miszerint a lány nem a zebrán haladt át, mivel az átkelő a leglogikusabb és legrövidebb út volt a célja, a 2-es villamos megállója felé (a zebrától két oldalon korlát zárja le a járdát, így értelmetlen lett volna máshol átkelnie). Arra is kitért, hogy az új KRESZ-szabályozásban a jogalkotói szándék az „erősebbel szemben a gyengébb közlekedők védelme” felé tolódik, ami a gyalogosok fokozott biztonságát jelenti. A tárgyaláson az édesanya is felszólalhatott, aki könnyekkel küszködve beszélt a bíróság előtt:

Augusztus 13-án reggel olyasmi történt a családunkkal, amit senkinek nem kívánok: rendőrök keltettek minket, és akkor közölték velünk. Nem akartam elhinni, a kislányunk még csak 19 éves volt. Elgázolták. Borzalmasan fájdalmas napokat élünk át azóta is ezzel kell élnünk. Senkinek nem kívánom, hogy a gyermekét eltemesse. A kislányunk már nem jön haza, és nem hallom többet, amikor bejön az ajtón. Úgy gondolom, ezt a hiány, amit okoztak nekünk, szigorúbb büntetéssel is sújthatnák.

– Alázatosan bocsánatot kérek, nem tudok többet mondani. Elfogadom az ítéletet. Ezt adta a sors nekem, és a családnak is – mondta a vádlott az utolsó szó jogán.

A törvényszék úgy ítélte meg, hogy a társadalmi prevenció érdekében elkerülhetetlen a tényleges szabadságvesztés.

A gyilkos figyelmetlensége miatt végül 10 hónapot kell fogházban töltenie – a büntetés felének letöltése után szabadulhat –, a járművezetéstől pedig több mint három évre tiltották el. 

Az ítélet jogerős, a férfi védője a bevonulás halasztását kérte.

Az ítéletet hozó debreceni tárgyalás után egy másik megrázó tragédia híre is bejárta a sajtót: huszonhét évvel az eltűnése után találhatták meg egy asszony földi maradványait.

 

