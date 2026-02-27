Elítélték a Nemzeti Színház ünnepelt színészének gyilkos feleségét

Az asszony korábban a Nemzeti Színházban dolgozott kellékesként, ott ismerte meg H. Istvánt, aki abban az időben ismert színésznek számított. Életük utolsó szakaszában egy pécsi albérletben laktak visszavonultan. Nem tartották a kapcsolatot senkivel, sem a rokonaikkal, sem a barátaikkal, látogatót sem fogadtak. Az asszony – aki mozgássérült és járókerettel közlekedik – akkoriban ki sem mozdult a lakásból. Több mint négy évtizeden át éltek együtt így. Az utóbbi években viszont megromlott a kapcsolatuk, egyre többször veszekedtek egymással. Ahogy korábban írtuk, a házaspár egyik heves vitája tragikus véget ért. Az akkor 65 éves gyilkos feleség végzett a Nemzeti Színház egykor ünnepelt, 74 éves művészével.

Meggyilkolta a felesége a Nemzeti Színház egykori színészét, eltélték a gyilkos feleséget

Fotó: Kovács Noémi/Pexels.com

2024. május 31. 19 óra és június 1. 12 óra között – pontos időpont nem állapítható meg – a házaspár a konyhában volt. Mindketten rendszeresen fogyasztottak alkoholt, leginkább vodkát és sört ittak, ezen a napon is felöntöttek a garatra. Veszekedtek egymással. Ha az idős asszony ivott, gyakran vált indulatossá, ami ekkor is megtörtént.

Dühében többször fejbe verte a széken ülő férjét, majd befedte a légzőnyílásait és megfojtotta.

A színész a helyszínen belehalt a sérüléseibe. Eközben felesége lefeküdt aludni, majd másnap ezzel hívta fel a 112-t:

A férjem elájult, és olyan, mintha meghalt volna.”

A mentősök meztelenül, természetellenes pózban találták a férfit. Még mindig a széken "ült", és az életét már nem lehetett megmenteni. A boncolás során derült ki, hogy a Nemzeti Színház egykor ünnepelt művésze megfulladt, ebbe halt bele.

Az idős asszony szerint nem ő volt az, aki meggyilkolta a férjét

A szeptember 27-ei tárgyalási napról a TV2 Tények is tudósított. A felvételeken egy idős, remegő kezű asszony látszott, aki megtörten ült a vádlottak padján, járókeretére támaszkodva. A riporter szerint a tárgyalóteremben még azok is megrendültek a látványtól, akik a kezdetektől figyelemmel kísérték az ügy alakulását. Aznap több tanút is meghallgatott a bíróság. Az áldozat húga arról beszélt, hogy testvére korábban többször panaszkodott a feleségére, a tragédiát megelőző napon az asszony már „agresszívan viselkedett, még egy széket is összetört.”

Egy közeli ismerős pedig arról beszélt, hogy gyilkossággal vádolt feleség régóta depresszióval küzd.

Az idős asszony viszont a kezdetektől az ártatlanságát hangoztatta. Tagadta az ellene felhozott vádat. Végig kitartott amellett, hogy semmi köze a férje halálához, azzal együtt, hogy házasságukat hosszú, szeretetteljes kapcsolatként jellemezte. Még arról is beszélt, nem tudja, ki ölhette meg az urát, de biztosan nem ő volt az.