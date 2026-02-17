Undorító, milyen kegyetlenül végzett egy férfi élettársa apjával

Részegen alakult ki végzetes konfliktus egy somogyi családnál, amikor a vádlott berúgta az üvegajtót, majd az udvaron földre lökött idős férfit hosszasan bántalmazta. A támadó brutális rugdosása következtében a sértett olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a kórházban meghalt. A bíróság jogerősen elítélte a gyilkosságért felelős férfit, aki a Pécsi Ítélőtábla döntése értelmében hosszú évekre börtönbe vonul – írta a Bama.hu.

Különösen kegyetlen gyilkosságért kell felelnie egy somogyi férfinak

Fotó: Illusztráció / MW-archív

Tíz év börtön a kegyetlen gyilkosságért

Bár az ügyészség súlyosbítást, a védelem enyhítést kért, a Pécsi Ítélőtábla jogerősen helybenhagyta az élettársa apját halálra rugdosó férfi tízéves szabadságvesztését. A bíróság szerint a Kaposvári Törvényszék helyesen minősítette különös kegyetlenséggel elkövetett emberölésnek a történteket. Így a gyilkosság elkövetője véglegesen tíz év börtönbüntetését tölti.

