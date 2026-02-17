Undorító, milyen kegyetlenül végzett egy férfi élettársa apjával

Hírlevél
1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Jogerősen is elítélte a Pécsi Ítélőtábla azt a férfit, aki korábban halálra rugdosta élettársa apját. A bíróság határozata szerint a különös kegyetlenséggel elkövetett emberölésért a gyilkos a korábban kiszabott büntetését tölti le.
Részegen alakult ki végzetes konfliktus egy somogyi családnál, amikor a vádlott berúgta az üvegajtót, majd az udvaron földre lökött idős férfit hosszasan bántalmazta. A támadó brutális rugdosása következtében a sértett olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a kórházban meghalt. A bíróság jogerősen elítélte a gyilkosságért felelős férfit, aki a Pécsi Ítélőtábla döntése értelmében hosszú évekre börtönbe vonul – írta a Bama.hu.

gyilkos gyilkosság
Különösen kegyetlen gyilkosságért kell felelnie egy somogyi férfinak
Fotó:  Illusztráció / MW-archív

Tíz év börtön a kegyetlen gyilkosságért

Bár az ügyészség súlyosbítást, a védelem enyhítést kért, a Pécsi Ítélőtábla jogerősen helybenhagyta az élettársa apját halálra rugdosó férfi tízéves szabadságvesztését. A bíróság szerint a Kaposvári Törvényszék helyesen minősítette különös kegyetlenséggel elkövetett emberölésnek a történteket. Így a gyilkosság elkövetője véglegesen tíz év börtönbüntetését tölti.

Miközben a pécsi bíróságon pont került a kegyetlen somogyi gyilkosság végére, egy másik szörnyű tragédia rázta meg a közvéleményt: egy férfi késsel kényszerítette és megerőszakolta válófélben lévő feleségét, majd önkezével vetett véget életének.

 

