Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij pofátlanul provokálja Putyint, de pofára fog esni

Sport!

Vége a liverpooli karrierjének? Szoboszlai Dominik szavai felrobbantották a netet

gyilkos

Mindenki veszélyben van: a veszedelmes magyar golfütős gyilkost az egész világon körözik

12 perce
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hosszú éveken át teljes homály fedte az egyik legbrutálisabb magyarországi emberölést. A golfütős gyilkos ügyében most olyan fejlemény történt, amely miatt a hatóságok szerint bárki veszélybe kerülhet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
gyilkosgolfütőDebrecendrogügyészségnemzetközi körözésbíróságrendőrség

2014. július 21-én sokkoló élményben volt része egy debreceni társasház lakóinak. A golfütős gyilkos áldozatára a Poroszlay utcában talált rá az édesanyja: a 22 éves fiatalember holtan feküdt a lakásban – írja a Blikk –, egy golfütő hevert mellette.

gyilkos
A golfütős gyilkos ellen az egész világon érvényes elfogatóparancot adtak ki
Fotó: police.hu

A golfütős gyilkos rémtette sokkolta Debrecent

A brutális emberölés hamar országos figyelmet kapott. A különösen kegyetlen módszer miatt az ügy „golfütős gyilkosságként” vonult be a köztudatba, amely elkövetőjének kiléte sokáig rejtély maradt

A rendőrség nagyszabású nyomozást indított: tanúkihallgatások, helyszíni szemlék, technikai vizsgálatok sora zajlott le, mégsem sikerült konkrét gyanúsítottat megnevezni évekig.

Több száz tanú, rengeteg zsákutca

A nyomozás kezdetén közel negyven rendőr dolgozott az ügyön, majd egy ötfős speciális csoport vitte tovább a felderítést. Rövid idő alatt mintegy hétszáz tanút hallgattak ki, poligráfos és DNS-vizsgálatokat is végeztek.

Kétmillió forintos nyomravezetői díjat tűztek ki, amely éveken át érvényben maradt, mégsem vezetett eredményre.

11 év után jött az áttörés

A közelmúltban azonban fordulat állt be a nyomozásban. A hatóságok azonosították Bordás Renátót. A Debreceni Járásbíróság nyomozási bírója az ügyészség indítványára 

minősített emberölés miatt európai és nemzetközi elfogatóparancsot adott ki ellene.

A KR NNI Életvédelmi és Célkörözési Főosztály szerint az alábbi fotón látható férfi gyanúsítható azzal, hogy a Poroszlay utcai lakásban golfütővel végzett az ott élő fiatallal.

gyilkos
Hajsza a golfütős gyilkos után, 11 évvel a bűntény után bukkantak a nyomára Fotó: police.hu

Az egész világon körözik

A körözés kiterjesztése azt jelenti, hogy a feltételezett elkövető itthon, de akár külföldön is bujkálhat. A hatóságok szerint a golfütős gyilkos rendkívül veszélyes, bárhol felbukkanhat.

A rendőrség közleménye szerint: 

  • Körözés oka: BÍRÓSÁG NEMZETKÖZI ELFOGATÓPARANCSA (BE. 119. § (10) BEK, NBJT 1996.ÉVI XXXVIII TV. 32. § ) 
  • Körözés jogalapja, bűncselekmény megnevezése, minősítése: EMBERÖLÉS - BTK 160.§
  • Körözés elrendelésének időpontja: 2025-12-13
  • Körözést elrendelő szerv: DEBRECENI JÁRÁSBÍRÓSÁG
  • Körözést elrendelő szerv értesítési címe, telefonszáma, egyéb elérhetősége:
    Cím: 4025 DEBRECEN, ARANY JÁNOS U. 25-31.
  • Tel: (52) 521-821
  • Körözés elrendelés határozat száma, iktatószáma: 45.BNY.955/2025/4.
  • Körözési eljárást lefolytató szerv: KÉSZENLÉTI RENDŐRSÉG - NEMZETI NYOMOZÓ IRODA
  • Körözési eljárást lefolytató értesítési címe, telefonszáma, egyéb elérhetősége: 1903 BUDAPEST
  • Tel: 4289281

A nyomozók már korábban feltérképezték az áldozat kábítószer-terjesztői kapcsolatrendszerét. Sok külföldit hallgattak ki tanúként, de az emberölést sokáig senkivel sem tudták összefüggésbe hozni. A nemzetközi körözés kiadása egyértelmű jelzés: a hatóságok szerint valós és komoly fenyegetést jelenthet, amíg a feltételezett elkövetőt nem sikerül elfogni. Tizenegy év után a debreceni gyilkosság ügye közelebb került a megoldáshoz, ám addig is a golfütős gyilkos szabadlábon van – és bárkire lecsaphat!

Bestiális kivégzés Bécsben: ezt mondta a pszichiáter a magyar gyilkosról

Még a sokat látott bécsi nyomozókat is sokkolta az a gyilkosság, amelynek részletei most újra a figyelem középpontjába kerültek. A gyilkos elmeállapotáról hátborzongató szakvéleményt ismertetett az igazságügyi pszichiáter a bíróságon. A gyomorforgató bűntények részleteit ide kattintva tudja elolvasni!

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!