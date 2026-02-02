Mindenki veszélyben van: a veszedelmes magyar golfütős gyilkost az egész világon körözik

2014. július 21-én sokkoló élményben volt része egy debreceni társasház lakóinak. A golfütős gyilkos áldozatára a Poroszlay utcában talált rá az édesanyja: a 22 éves fiatalember holtan feküdt a lakásban – írja a Blikk –, egy golfütő hevert mellette.
A golfütős gyilkos rémtette sokkolta Debrecent
A brutális emberölés hamar országos figyelmet kapott. A különösen kegyetlen módszer miatt az ügy „golfütős gyilkosságként” vonult be a köztudatba, amely elkövetőjének kiléte sokáig rejtély maradt
A rendőrség nagyszabású nyomozást indított: tanúkihallgatások, helyszíni szemlék, technikai vizsgálatok sora zajlott le, mégsem sikerült konkrét gyanúsítottat megnevezni évekig.
Több száz tanú, rengeteg zsákutca
A nyomozás kezdetén közel negyven rendőr dolgozott az ügyön, majd egy ötfős speciális csoport vitte tovább a felderítést. Rövid idő alatt mintegy hétszáz tanút hallgattak ki, poligráfos és DNS-vizsgálatokat is végeztek.
Kétmillió forintos nyomravezetői díjat tűztek ki, amely éveken át érvényben maradt, mégsem vezetett eredményre.
11 év után jött az áttörés
A közelmúltban azonban fordulat állt be a nyomozásban. A hatóságok azonosították Bordás Renátót. A Debreceni Járásbíróság nyomozási bírója az ügyészség indítványára
minősített emberölés miatt európai és nemzetközi elfogatóparancsot adott ki ellene.
A KR NNI Életvédelmi és Célkörözési Főosztály szerint az alábbi fotón látható férfi gyanúsítható azzal, hogy a Poroszlay utcai lakásban golfütővel végzett az ott élő fiatallal.
Az egész világon körözik
A körözés kiterjesztése azt jelenti, hogy a feltételezett elkövető itthon, de akár külföldön is bujkálhat. A hatóságok szerint a golfütős gyilkos rendkívül veszélyes, bárhol felbukkanhat.
A rendőrség közleménye szerint:
- Körözés oka: BÍRÓSÁG NEMZETKÖZI ELFOGATÓPARANCSA (BE. 119. § (10) BEK, NBJT 1996.ÉVI XXXVIII TV. 32. § )
- Körözés jogalapja, bűncselekmény megnevezése, minősítése: EMBERÖLÉS - BTK 160.§
- Körözés elrendelésének időpontja: 2025-12-13
- Körözést elrendelő szerv: DEBRECENI JÁRÁSBÍRÓSÁG
- Körözést elrendelő szerv értesítési címe, telefonszáma, egyéb elérhetősége:
Cím: 4025 DEBRECEN, ARANY JÁNOS U. 25-31.
- Tel: (52) 521-821
- Körözés elrendelés határozat száma, iktatószáma: 45.BNY.955/2025/4.
- Körözési eljárást lefolytató szerv: KÉSZENLÉTI RENDŐRSÉG - NEMZETI NYOMOZÓ IRODA
- Körözési eljárást lefolytató értesítési címe, telefonszáma, egyéb elérhetősége: 1903 BUDAPEST
- Tel: 4289281
A nyomozók már korábban feltérképezték az áldozat kábítószer-terjesztői kapcsolatrendszerét. Sok külföldit hallgattak ki tanúként, de az emberölést sokáig senkivel sem tudták összefüggésbe hozni. A nemzetközi körözés kiadása egyértelmű jelzés: a hatóságok szerint valós és komoly fenyegetést jelenthet, amíg a feltételezett elkövetőt nem sikerül elfogni. Tizenegy év után a debreceni gyilkosság ügye közelebb került a megoldáshoz, ám addig is a golfütős gyilkos szabadlábon van – és bárkire lecsaphat!
Bestiális kivégzés Bécsben: ezt mondta a pszichiáter a magyar gyilkosról
Még a sokat látott bécsi nyomozókat is sokkolta az a gyilkosság, amelynek részletei most újra a figyelem középpontjába kerültek. A gyilkos elmeállapotáról hátborzongató szakvéleményt ismertetett az igazságügyi pszichiáter a bíróságon. A gyomorforgató bűntények részleteit ide kattintva tudja elolvasni!
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.