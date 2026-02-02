Mindenki veszélyben van: a veszedelmes magyar golfütős gyilkost az egész világon körözik

2014. július 21-én sokkoló élményben volt része egy debreceni társasház lakóinak. A golfütős gyilkos áldozatára a Poroszlay utcában talált rá az édesanyja: a 22 éves fiatalember holtan feküdt a lakásban – írja a Blikk –, egy golfütő hevert mellette.

A golfütős gyilkos ellen az egész világon érvényes elfogatóparancot adtak ki

Fotó: police.hu

A golfütős gyilkos rémtette sokkolta Debrecent

A brutális emberölés hamar országos figyelmet kapott. A különösen kegyetlen módszer miatt az ügy „golfütős gyilkosságként” vonult be a köztudatba, amely elkövetőjének kiléte sokáig rejtély maradt

A rendőrség nagyszabású nyomozást indított: tanúkihallgatások, helyszíni szemlék, technikai vizsgálatok sora zajlott le, mégsem sikerült konkrét gyanúsítottat megnevezni évekig.

Több száz tanú, rengeteg zsákutca

A nyomozás kezdetén közel negyven rendőr dolgozott az ügyön, majd egy ötfős speciális csoport vitte tovább a felderítést. Rövid idő alatt mintegy hétszáz tanút hallgattak ki, poligráfos és DNS-vizsgálatokat is végeztek.

Kétmillió forintos nyomravezetői díjat tűztek ki, amely éveken át érvényben maradt, mégsem vezetett eredményre.

11 év után jött az áttörés

A közelmúltban azonban fordulat állt be a nyomozásban. A hatóságok azonosították Bordás Renátót. A Debreceni Járásbíróság nyomozási bírója az ügyészség indítványára

minősített emberölés miatt európai és nemzetközi elfogatóparancsot adott ki ellene.

A KR NNI Életvédelmi és Célkörözési Főosztály szerint az alábbi fotón látható férfi gyanúsítható azzal, hogy a Poroszlay utcai lakásban golfütővel végzett az ott élő fiatallal.

Hajsza a golfütős gyilkos után, 11 évvel a bűntény után bukkantak a nyomára Fotó: police.hu

Az egész világon körözik

A körözés kiterjesztése azt jelenti, hogy a feltételezett elkövető itthon, de akár külföldön is bujkálhat. A hatóságok szerint a golfütős gyilkos rendkívül veszélyes, bárhol felbukkanhat.

A rendőrség közleménye szerint:

Körözés oka : BÍRÓSÁG NEMZETKÖZI ELFOGATÓPARANCSA (BE. 119. § (10) BEK, NBJT 1996.ÉVI XXXVIII TV. 32. § )

: BÍRÓSÁG NEMZETKÖZI ELFOGATÓPARANCSA (BE. 119. § (10) BEK, NBJT 1996.ÉVI XXXVIII TV. 32. § ) Körözés jogalapja, bűncselekmény megnevezése, minősítése : EMBERÖLÉS - BTK 160.§

: EMBERÖLÉS - BTK 160.§ Körözés elrendelésének időpontja : 2025-12-13

: 2025-12-13 Körözést elrendelő szerv : DEBRECENI JÁRÁSBÍRÓSÁG

: DEBRECENI JÁRÁSBÍRÓSÁG Körözést elrendelő szerv értesítési címe, telefonszáma, egyéb elérhetősége :

Cím: 4025 DEBRECEN, ARANY JÁNOS U. 25-31.

: 4025 DEBRECEN, ARANY JÁNOS U. 25-31. Tel: (52) 521-821

(52) 521-821 Körözés elrendelés határozat száma, iktatószáma : 45.BNY.955/2025/4.

: 45.BNY.955/2025/4. Körözési eljárást lefolytató szerv : KÉSZENLÉTI RENDŐRSÉG - NEMZETI NYOMOZÓ IRODA

: KÉSZENLÉTI RENDŐRSÉG - NEMZETI NYOMOZÓ IRODA Körözési eljárást lefolytató értesítési címe, telefonszáma, egyéb elérhetősége : 1903 BUDAPEST

: 1903 BUDAPEST Tel: 4289281

A nyomozók már korábban feltérképezték az áldozat kábítószer-terjesztői kapcsolatrendszerét. Sok külföldit hallgattak ki tanúként, de az emberölést sokáig senkivel sem tudták összefüggésbe hozni. A nemzetközi körözés kiadása egyértelmű jelzés: a hatóságok szerint valós és komoly fenyegetést jelenthet, amíg a feltételezett elkövetőt nem sikerül elfogni. Tizenegy év után a debreceni gyilkosság ügye közelebb került a megoldáshoz, ám addig is a golfütős gyilkos szabadlábon van – és bárkire lecsaphat!