A Győri Törvényszéken lezárult a mosonmagyaróvári feleséggyilkos pere. A vádirat szerint az idős férfi és a nő 2017-ben ismerkedtek meg egy hajléktalanszállón, nem sokkal később összeköltöztek és össze is házasodtak. Az idillnek azonban hamar vége szakadt: a férfi rendszeresen ittas állapotba került, ilyenkor kiabált feleségével, többször is bántalmazta a mozgáskorlátozott nőt, aki egy alkalommal a lakásból is kimenekült, és az éjszakát a ház folyosóján töltötte – adta hírül a Kisalföld.hu.

18 évet kapott a mosonmagyaróvári feleséggyilkos, aki valószínűleg nem jön ki élve a börtönből

Fotó: Illusztráció (Towfiqu barbhuiya/Pexels)

Elszabadult a gyilkos indulat

Az asszony rettegett a férfitől, nem mert segítséget kérni, ám ennek ellenére a szomszédok többször is rájuk hívták a hatóságokat, mivel zavarta őket a hangos veszekedés. Úgy tűnik, a pár egy önkormányzati lakásban lakott, mivel a tárgyalás során kiderült: a településvezetőtől is érkezett hozzájuk levél, amelyben felszólították őket, hagyják abba a lakók nyugalmát zavaró viselkedést, ellenkező esetben kiköltözhetnek.

Egy este viszont a hangos szóváltást tettlegesség is követte: a férfi a bántalmazás után felkapott egy 16 cm hosszúságú kést, és halálra szúrta vele a nőt.

A vádlottat többszörösen minősülő emberölés bűntette és kapcsolati erőszak bűntette miatt 18 év fegyházbüntetésre, 10 év közügyektől eltiltásra ítélte, kizárta a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből.

A férfi idős kora miatt könnyen lehet, hogy sosem szabadul a börtönből.

